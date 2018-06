: Ultima sessione di libere in Francia ???? Seguite le #FP3 LIVE ?? #SkyMotori - SkySportF1HD : Ultima sessione di libere in Francia ???? Seguite le #FP3 LIVE ?? #SkyMotori - SkySportF1HD : Arriva la pioggia a @PaulRicardTrack ???? ?? #FP3 condizionate dal meteo ?? Pochi giri in pista ? ( - 43 min ? #FP3) 1?… - SoyMotor : Hamilton conquista la Pole de Francia con Vettel 3º, Sainz 7º - -

Sul circuito Paul Ricard di Le Castellete (il Gp ditorna in F.1 dopo 10 anni, ultima volta Magny Cours nel 2008),(Mercedes) ottiene la 75.main carriera con il tempo di 1'30"029. L'inglese precede di 118 millesimi il compagno di scuderia Bottas. Terzo tempo (e dunque seconda fila) per la Ferrari di Sebastian Vettel (a 371 millesimi) davanti alla Red Bull di Verstappen (a 676). In ritardo l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, solo sesto tempo ad oltre un secondo dietro a Ricciardo (Red Bull).(Di sabato 23 giugno 2018)