Etiopia | esplosione al comizio del neopremier | alcune vittime e diversi feriti

(Di sabato 23 giugno 2018) Paura ad Addis Abeba, dove durante undel nuovo premier riformista etiope Abiy Ahmed si è verificata un’che ha causato. Il capo del governo aveva appena finito il suo discorso a piazza Meskel nella capitale e stava salutando i suoi sostenitori quando si è verificata la deflagrazione. Le immagini trasmesse dalle tv mostrano Abiy Ahmed mentre viene scortato via dalla piazza dalle sue guardie del corpo. La polizia ha aperto un’inchiesta e per ora l’attentato non è stato rivendicato. L'articoloaldelMeteo Web.