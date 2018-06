Estate 2018 | il Campidoglio | “Piano caldo con nuovi servizi e strutture”

UN'Estate A FIRENZE - RAI 1/ Brett Dalton protagonista - tutte le curiosità (oggi - 23 giugno 2018) : UN'ESTATE a FIRENZE, nel pomeriggio su Rai 1 alle 17.15 va in onda il film di Evan Oppenheimer con un cast di attori semisconosciuti come Brett Dalton e Stana Katic.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Offerte ADSL Estate 2018 - i migliori pacchetti internet e telefono di Telecom - Fastweb - Tiscali - Wind - Vodafone e Linkem : Offerte ADSL, pacchetti interent + telefono estate 2018 Offerte ADSL estate 2018, i migliori pacchetti di Telecom, Fastweb, Tiscali, Wind, Vodafone e Linkem Ecco le migliori Offerte per l'estate 2018 ...

Estate 2018 : 38 - 5 milioni di italiani in vacanza - mare e relax predominano : 38,5 milioni di italiani hanno deciso di andare in vacanza nell’Estate 2018 con un leggero aumento dell’1% rispetto allo scorso anno e un trend positivo che è in atto dal 2015. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo l’inizio dell’Estate, dalla quale si evidenzia che la durata media della vacanza è 11,3 giornate rispetto a 11,2 giornate dello scorso anno. A guidare la scelta della vacanza ...

Nell’Estate 2018 la fortuna potrebbe arrivare sotto l’ombrellone : Chi non rinuncia al tradizionale appuntamento con la lotteria Italia ricorderà di sicuro che lo scorso 6 gennaio il Lazio è stata una regione particolarmente baciata dalla dea bendata, che ha deciso di attribuire il primo premio da 5 milioni di euro alla cittadina di Anagni riservando alla capitale il quinto premio da 500 mila euro. In un periodo caratterizzato dalla crisi economica una vincita così ricca avrà concesso ai possessori dei ...

Un'Estate a Firenze/ Su Rai 1 il film di Evan Oppenheimer (oggi - 23 giugno 2018) : Un'estate a Firenze, nel pomeriggio su Rai 1 alle 17.15 va in onda il film di Evan Oppenheimer con un cast di attori semisconosciuti come Brett Dalton e Stana Katic.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:35:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - al via a Roma l'evento musicale dell'Estate : Ancora poche ore di attesa e piazza del Popolo, a Roma, sarà gremita da migliaia di persone. Da questa sera, 22 giugno, e fino al 25 si svolgerà nella capitale il Wind Summer Festival 2018, l’annuale concerto estivo spalmato su quattro serate che quest'anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Il programma è certamente molto interessante perché, tra i cantanti in gara, saranno presenti volti noti della scena ...

Estate 2018 - la stagione dei cinema all’aperto in città : Milano e Roma hanno inaugurato i loro cinema all’aperto (con un’offerta piuttosto ricca), ma ci sono altre città italiane che per questa calda Estate hanno in programma delle belle visioni sotto le stelle. Ecco le varie proposte da Firenze a Napoli, passando per Bologna. FIRENZE Arena di Marte – dal 25 giugno al 2 settembre Si rinnova l’appuntamento al Mandela Forum con il cinema sotto le stelle in due arene, una Grande e ...

Estate 2018 : record di 219 milioni di presenze quest’anno - secondo Confesercenti : Ci siamo. La stagione più attesa dell’anno è arrivata e con l’Estate sono milioni le persone da tutto il mondo che hanno già deciso dove trascorrere un periodo di relax per staccare dal lavoro e dagli impegni quotidiani. L’Estate è un periodo molto atteso da chi attende di partire per una meritata vacanza, ma al tempo stesso è la stagione più importante per tutti quei lavoratori e aziende che vivono di turismo, soprattutto in ...

Turismo : Estate 2018 - verso nuovo record? : Inoltre, lo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio continua a rappresentare il cuore della strategia di promozione turistica nel mondo in modo da evidenziare come anche l'enogastronomia faccia ...

"Le Quattro Stagioni . Spoleto d'Estate" 2018 - ecco il programma : Acquisto biglietti: Teatro Romano - Inizio spettacoli ore 21.15 20/07 - Giancarlo Giannini 21/07 - Mediterranea 27/07 - READY by Kataklò 28/07 - GRAN GALA INTERNAZONALE di DANZA Stadio di Atletica ...

Gwyneth Paltrow e gli altri bellissimi sposi dell’Estate 2018 : In tema di fiori d’arancio, il 2018 è senz’altro un anno ricco. Basta citarne uno su tutti: a metà maggio ci ha regalato il royal wedding tra Sua Altezza Harry del Galles e l’americana borghese Meghan Markle. Con tanto di tiare, carrozze e pose alla James Bond. E a ottobre (il 12 per l’esattezza) promette di farci fare (quasi) il bis con le nozze dell’altra nipote della regina Elisabetta II, la principessa Eugenie ...

Turismo - è boom per l’Estate 2018 in Italia : attesi 260 milioni di pernottamenti - il 51 - 3% dall’estero [DATI] : Da giugno a settembre negli alberghi Italiani e negli esercizi ricettivi complementari si registrano oltre 260 milioni di pernottamenti, piu’ del 60% del totale annuo. A fare il bilancio e’ Federalberghi, il cui presidente Bernabo’ Bocca conferma “una sensazione di ottimismo per una stagione che si preannuncia positiva e che, se il barometro non fara’ scherzi, potrebbe dare buone soddisfazioni”. Significativo ...

Solstizio d'Estate 2018/ Arriva l'Estate e oggi è il giorno più lungo dell'anno - ma da stanotte sarà grandine : Solstizio d'estate 2018, giorno più lungo dell’anno. Alle 12.07 di domani, 21 giugno, inizia ufficialmente la stagione calda, ma da domani si accorceranno anche le giornate(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Tra Solstizio d’Estate - Mondiali di Russia 2018 e Festa del Papà Araba : i Doodle di Google sono uno spettacolo - ma l’Italia è completamente snobbata per la prima volta nella storia! : 1/12 Il Doodle di Google per la giornata odierna dei Mondiali di calcio 2018 in ...