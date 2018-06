Emanuela Orlandi | il fratello organizza un sit-in a Roma | ' Dal Vaticano mai una risposta'

Blastingnews

: Emanuela Orlandi, il fratello: “Rapitori chiamarono la sera della scomparsa, Vaticano ha nascosto la telefonata” - fattoquotidiano : Emanuela Orlandi, il fratello: “Rapitori chiamarono la sera della scomparsa, Vaticano ha nascosto la telefonata” - RaiNews : Il caso Emanuela ?Orlandi. Il fratello Pietro: la prima telefonata la stessa sera del rapimento. A 35 anni dalla sc… - Agenzia_Ansa : La scomparsa di #EmanuelaOrlandi, 35 anni di buio. Oggi un sit-in - LO SPECIALE -

(Di sabato 23 giugno 2018) Sono trascorsi 35 anni dalla scomparsa della quindicenne, la cittadina vaticana di cui si perse ogni taccia la sera del 22 giugno del 1983. Ma i riflettori sulla storia di, grazie anche alla tenacia della famiglia e delPietro, non si sono mai spenti. Stasera, proprio in ricordo della ragazza, si terra' una manifestazione in Piazza Giovanni XXIII aVIDEO, a partire dalle ore 18.30. Inchiesta chiusa: ma il casoè ancora insoluto, che oggi avrebbe 50 anni, scomparve fuori dalla scuola di musica, in un caldo pomeriggio d'estate a. Era appena uscita dalla lezione di flauto, che svolgeva regolarmente a Sant'Apollinare, nei pressi di Piazza Navona. Erano circa le 19.30 e da allora di lei non si seppe più nulla di certo. Molti rivendicarono la paternita' di questo anomalo rapimento, di questa scomparsa senza tracce, ma ...