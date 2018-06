Elicottero salva turisti in mare Gargano

Elicottero della Guardia Costiera salva turisti in mare a Peschici : Dopo essersi tuffati tra onde alte fino a tre metri nel mare di Peschici (Foggia), non riuscendo piu’ a tornare a riva, due turisti svedesi, padre e figlio, e il bagnino che si e’ precipitato a soccorrerli riuscendo a portarli in salvo sulla scogliera, sono stati recuperati da un Elicottero della Guardia Costiera. Il velivolo ha dovuto eseguire una manovra di ‘hovering’, volando a pochi metri dalle rocce, mentre un ...

Soccorritore si cala dall'Elicottero nel dirupo per salvare un uomo ma resta ferito - operazione in corso in Valdaveto : Travolta da un'auto sulle strisce pedonali 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Si scontra in bici con un'auto alla rotonda, ferita una ragazza , Repertorio, ...

Scozia - l’incredibile salvataggio in Elicottero dei due ragazzi prigionieri della burrasca [VIDEO] : Lo spettacolare salvataggio effettuato da un elicottero della guardia costiera è diventato immediatamente virale Un incredibile video diffuso su internet dalla Guardia costiera britannica mostra l’incredibile salvataggio di due ragazzi rimasti bloccati su uno scoglio nel bel mezzo di una burrasca a Hopeman East Beach, nel nord della Scozia. L’intervento dei soccorsi in elicotteri è stato fondamentale per salvare la vita a due ragazzi di 11 e 14 ...