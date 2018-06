Elezioni amministrative 2018 | i ballottaggi città per città La guida

quotidiano

: Elezioni amministrative. Forza Italia di nuovo protagonista - CancelloedANews : Elezioni amministrative. Forza Italia di nuovo protagonista - ottopagine : Elezioni amministrative: tutto pronto per il ballottaggio #PontecagnanoFaiano - Lecchinimichele : Elezioni amministrative 2018. Faccio una breve previsione sulle città vicine alla Lunigiana che domani vanno al bal… -

(Di sabato 23 giugno 2018) La Lega e gli alleati avanti nel primo turno in 29, il centrosinistra in 20, mentre il Movimento 5 Stelle è ancora in corsa a Ragusa, Terni e Avellino. Tutto quello che c'è da sapere...