“Ecco perché lo fa” Meghan Markle | quel ‘particolare strano’ ora è saltato fuori

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato - operazione ufficiale : “Ecco perché ho scelto la maglia 23" : Emre Can alla Juventus, Calciomercato, operazione ufficiale: “E’ un giorno fantastico per me”. Le prime parole da neo bianconero del centrocampista tedesco ex Liverpool(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:58:00 GMT)

Ma quale ritorno di fiamma?! Stefano De Martino dice no a Belen : “Ecco perchè non possiamo più stare insieme” : Il ballerino Stefano De Martino esclude tassativamente il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, le sue motivazioni a riguardo Stefano De Martino, dopo l’esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi, è tornato in Italia. Il trasloco da Roma a Milano, è servito al napoletano per stare più vicino al figlio Santiago, ma non a Belen Rodriguez, con cui il ballerino esclude un possibile ritorno di fiamma. Stefano ha ...

“Ecco perché fuori da La Vita in Diretta”. Marco Liorni - mistero svelato. A raccontare tutto è il direttore di Rai 1 : L’annuncio dell’addio di Marco Liorni a ‘La Vita in diretta’ aveva fatto discutere non poco. Voci che lo volevano poco simpatico, per così dire, ai vertici Rai, alle quali si univano altre di non meglio precisate congiure. Adesso, dopo tanto parlare arriva la verità- A svelare il vero motivo della sua uscita da La Vita in Diretta è stato Angelo Teodoli, direttore di Rai Uno. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, il numero uno ...

“Ecco perché hanno litigato”. Boom! Solo ora la verità sul Fedez-J-Ax-Rovazzi. L’incredibile retroscena sulla fine del sodalizio tra i rapper italiani : Dopo l’addio a Fabio Rovazzi, pare che l’idillio sia finito anche tra Fedez e J-Ax. Secondo quanto scrive il settimanale “Chi”, infatti, tra i due si è rotto non Solo il sodalizio artistico, ma anche quello personale. Pare infatti che “La finale”, il famoso concerto sold out a San Siro, sia stato premonitore. A svelare le fine dei rapporti (perché dalla vita di Fedez è scomparso anche Rovazzi) è sempre ...

Raz Degan dopo l’Isola dei Famosi : “Ecco perché ho partecipato” : Isola dei Famosi, Raz Degan si svela: il vero motivo per cui ha partecipato al reality Raz Degan torna a parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi. Il noto attore e modello si era completamente allontanato dal mondo dello spettacolo, per poi tornare sulla cresta dell’onda. Una volta arrivato in Honduras, l’uomo ha conquistato tutto […] L'articolo Raz Degan dopo l’Isola dei Famosi: “ecco perché ho ...

I protagonisti di Cloak and Dagger : “Ecco perché guardare la nostra serie di supereroi” : In un mondo sempre più vasto di produzione incentrate sui supereroi, al cinema così come in televisione, i nuovi titoli cercano di ricavarsi una propria identità: pur pescando dal calderone infinito di storie Marvel, per esempio, l’ultimo arrivato è Cloak and Dagger, una storia di due teenager che sviluppano poteri opposti eppure interconnessi (uno legato all’oscurità, l’altra alla luce). In onda negli Stati Uniti da Freeform, canale giovane di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non mente mai : “Ecco perchè ero furioso! Marc o Dovi? Dipenderà da…” : Jorge Lorenzo e la sua solita sincerità: il maiorchino spiega la rabbia ai box e racconta le sue sensazioni dopo la pole di oggi al Montmelò, in vista del Gp di Catalunya di domani Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati : “Ecco perché è finita” : Uomini e Donne, colpo di scena: è già finita la storia d’amore tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Il ‘già’ è dovuto al fatto che non è durata nemmeno un mese da quando si sono scelti in studio, davanti al pubblico e la stessa Maria De Filippi (e l’altra corteggiatrice di lui, Marta Pasqualato, che non ha preso benissimo la decisione). In realtà irumor di crisi si susseguivano sin dal principio, da quando ...

La Confessione - Carlo Giovanardi : “Chi fuma erba avrà buchi nel cervello”. “Ecco perché non sono direttore del New York Times” : Botta e risposta sul tema della liberalizzazione delle droghe leggere a ‘La Confessione‘, in onda su Nove mercoledì alle 23.55, tra il conduttore Peter Gomez e Carlo Giovanardi, ex sottosegretario di centrodestra padre della legge Fini-Giovanardi che equiparava le droghe pesanti a quelle leggere. “Lei ha un atteggiamento da Chicago degli anni anni ’30: antiproibizionista”, sostiene il giornalista. “Assolutamente, assolutamente”, ...

Juventus - Antonella Cavalieri : “Ecco perchè è finita con Dybala” [FOTO] : 1/11 Antonella Cavalieri ...

Barbara d’Urso svela : “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto Mezzetti” : Grande Fratello, Barbara d’Urso si svela: perché ha vinto Alberto e i momenti più belli del reality Barbara d’Urso ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare del Grande Fratello. La quindicesima edizione del reality-show in onda su […] L'articolo Barbara d’Urso svela: “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto ...

Pubblicità - “Ecco perché si sposterà sempre più sul web. Ai danni della tv” : I lettori via web aumentano e di conseguenza la Pubblicità online cresce a ritmo sostenuto. Ma dietro il trend positivo si celano due rischi. Il primo è che, in Italia come all’estero, siano i grandi gruppi statunitensi del web ad accaparrarsi la fetta più grande della torta. Il secondo è che a fare le spese dello spostamento dell’advertising sia in prima battuta la carta stampata e poi la tv con la possibilità concreta di un ...

Inter - la rivelazione della sexy Sol Perez : “Ecco perchè ho lasciato Lautaro Martinez” [FOTO] : 1/10 Foto Instagram ...

“Ecco perché ho lasciato Iannone”. Belen Rodriguez - la clamorosa rivelazione : Cosa sta succedendo davvero tra Belen e Andrea Iannone? Le voci, in questi ultimi giorni, si sono susseguite a ritmo forsennato. Una delle coppie più belle e paparazzate del mondo dello spettacolo italiano pare infatti essere entrata in una profonda crisi, che per alcuni esperti di gossip potrebbe anche rivelarsi definitiva. Tgcom24, citando una fonte anonima molto vicina ai due, ha anche aggiunto un ulteriore dettaglio: i due non ...