Ecco la formula segreta dello strapotere di Salvini

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro sEcco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...

La7 terza rete nel prime time Gruber-Giletti campioni di share Ecco la formula vincente di cairo : La7 inarrestabile. La campagna elettorale, le elezioni, il trionfo di Lega e M5s, lo stallo di governo, il minacciato impeachment a Sergio Mattarella, la svolta del governo Conte, il one-man show istituzionale di Matteo Salvini... tutti episodi del trionfale cammino del canale di Urbano cairo, che ha scelto di investire nell'informazione politica che costa poco e che, se ben gestita, può rendere moltissimo Segui su affaritaliani.it

Genoa - è fatta per Lisandro Lopez : Ecco la formula dell’acquisto : Lisandro Lopez prossimo alla firma col Genoa, la formula dell’acquisto da parte di Preziosi è quella di un prestito con diritto di riscatto Lisandro Lopez si appresta a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. Il centrale difensivo che nella scorsa annata ha giocato all’Inter, è rientrato al Benfica dal prestito coi nerazzurri, ma non rimarrà molto in terra portoghese. E’ infatti ad un passo l’accordo con il ...

Formula 1 Monaco - capolavoro Ricciardo ma Vettel c’è : Ecco la classifica : 1/20 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 - Raikkonen tra simulatore e foto : Eccolo a Maranello : Mentre sulla pista di Fiorano si sono alternati Giovinazzi e Kvyat per testare le gomme Pirelli del 2019 in test privati, nella Factory della Ferrari il lavoro di Kimi Raikkonen si è concentrato sul ...

Mondiale per Club - dal 2021 si cambia : Ecco come sarà la nuova formula pensata da Boban : Per eleggere il Club campione del mondo, verranno giocate soltanto 31 partite ogni quattro anni: il 35% delle gare in meno rispetto alle 48 che vengono disputate nel giro di quattro anni con la ...