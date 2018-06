Gli appuntamenti del fine settimana a LEcco : In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno la sera successiva. La strada Galbiate - San Michele sarà chiusa al traffico veicolare. Il luogo si raggiunge a piedi o con il bus navetta gratuito ...

Salute e moda - l’abbigliamento per ‘taglie forti’ può essere pericoloso : Ecco lo studio : Molte sono le griffe di moda che hanno lanciato una loro linea dedicata alle donne e agli uomini curvy, le cosiddette collezioni ‘taglie forti’. Questo ha contribuito a promuovere un senso di positività e di innegabile bellezza anche con i propri chili in più. Tuttavia gli studiosi mettono in guardia: è stato rilevato che il successo delle linee per taglie forti ha avuto anche un risultato negativo, e cioè che alcuni, spesso molti, ...

Estate a San Severino - Ecco gli appuntamenti : Tutto il centro storico si animerà, poi, il 30 giugno per la nuova edizione di " Nottambula ", serata dedicata a musica, animazione, spettacoli di artisti di strada e letture con negozi e musei ...

“Ecco che è successo dopo”. GF - Alberto e Barbara D’Urso ci sono andati davvero a cena : i dettagli : Alberto Mezzetti l’ha detto ancor prima di varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà che avrebbe corteggiato Barbara D’Urso. L’ha ripetuto per tutta la durata del reality, il Grande Fratello, quasi fino allo sfinimento, che è sempre stato attratto dalla conduttrice campana. Una corte spietata, insomma, andata avanti tra gag, battute e ironia di puntata in puntata. Fino alla fine, perché Tarzan di Viterbo (e ...

Nba - il guru delle star : "Prima LeBron - poi Oladipo : Ecco come li miglioro" : Mescoliamo poi i numeri con le necessità specifiche del nostro atleta: il suo sport, la sua squadra, il suo ruolo, il suo stile di gioco. Così creiamo un programma specifico basato su quello che ...

Ecco gli sconti IMPERDIBILI di eBay per tutto il Weekend Lungo : Su eBay.it ritornano gli IMPERDIBILI per tutto questo Weekend e fino ad inizio settimana smartphone scontati del 40% ed altri prodotti fino al 60% Su eBay è tempo degli sconti IMPERDIBILI con sconti tra il 40 e l’80% [Giugno 2018] eBay continua con le offerte ed ora rilancia la promo IMPERDIBILI con una bella selezione di prodotti super scontati fino […]

Pechino Express - Eleonora Brigliadori estromessa dall’adventure-game : Ecco chi la sostituirà : La produzione del programma Pechino Express sostituisce la coppia formata da Eleonora Brigliadori e suo figlio, ecco chi ci sarà al loro posto A seguito della polemica sorta intorno alla partecipazione ed alla successiva estromissione di Eleonora Brigliadori dal cast di Pechino Express (vedi qui), si è resa necessaria una sostituzione repentina di concorrenti all’interno del programma Rai. Alla coppia, formata dall’ex presentatrice ...

Deficit e tagli alle detrazioni - le coperture restano un rebus. Ecco le misure in arrivo : Giovanni Tria continua a tirare il freno. Il reddito di cittadinanza non vedrà la luce nel 2018 come vorrebbe Luigi Di Maio. Nemmeno la 'flat tax' invocata da Matteo Salvini si farà in tempi brevi. ...

La mossa europea/ Harley e jeans Levi's - prezzi in aumento. Ecco i dazi agli Usa : È in vigore da ieri la risposta europea ai dazi decisi dal presidente Trump del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. La risposta europea è meno che proporzionale. La ...

Piceno d'Autore a Monteprandone dal 25 giugno al 30 agosto. Tra scienza e coscienza - Ecco gli ospiti : 'scienza e coscienza, l'uomo alla ricerca del vero' è il filo conduttore che caratterizzerà tutte le conferenze. Dal 25 giugno al 30 agosto , importanti personalità del panorama italiano si ...

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro sEcco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...

Settanta eventi per tutti i gusti - Ecco tutti gli eventi dell'estate del Porto Antico fotogallery : Qui l'EstateSpettacolo è già iniziata, grazie al 20° Suq Festival , il colorato luogo di incontro di culture che fino a domenica 24 giugno prosegue tra appuntamenti e spettacoli. Solo pochi giorni ...

Netflix - Ecco le novità in arrivo a luglio : Il luglio di Netflix è segnato da un ritorno eclatante come la sesta stagione di Orange is the New Black, ma anche da nuove serie d’importazione come Bordertown e Final Space. Per non parlare delle moltissime docuserie che faranno il loro ritorno, come Drug Lords e Last Chance U, ma anche numerosi film originali come l’apocalittico La fine o il più demenziale Father of the Year. Serie tv Chiamatemi Anna – seconda stagione dal 6 ...