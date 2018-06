“È sparita nel nulla” La figlia scompare senza lasciare tracce

Emanuela Orlandi - sparita nel nulla 35 anni fa : da allora solo false piste e depistaggi : Tra pochi giorni, saranno passati esattamente 35 anni. Era il 22 giugno quando spariva nel nulla Emanuela Orlandi , la figlia di un dipendente del Vaticano . anni di indagini, di illazioni, depistaggi,...

Ragazza sparita nel Milanese - un'altra persona era con la coppia : "Li ho lasciati soli" : Un testimone ha raccontato ai carabinieri che, durante l'ultimo viaggio della coppia prima della scomparsa di lei e del suicidio di lui, sull'auto c'era anche un'altra persona

Ragazza sparita nel Milanese - spunta l'ipotesi di una terza persona in auto : Un testimone ha raccontato ai carabinieri che, durante l'ultimo viaggio della coppia prima della scomparsa di lei e del suicidio di lui, sull'auto c'era anche un'altra persona

Lavoro : 160 mila mld dlr nel mondo in meno da disparità salari uomini-donne (2) : (AdnKronos) – Su scala mondiale, rileva Quentin Wodon, economista alla Banca Mondiale e autore del rapporto, “il capitale umano rappresenta orma i due terzi della ricchezza delle nazioni, molto davanti al patrimonio naturale e alle altre forme di capitale. Le donne guadagnano meno degli uomini, il livello di ricchezza del capitale umano su scala mondiale è inferiore di circa il 20% rispetto a quello che potrebbe essere”. Il ...

Lavoro : 160 mila mld dlr nel mondo in meno da disparità salari uomini-donne : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – La disparità di salari tra uomini e donne pesa sulla ricchezza mondiale. Le disuguaglianze in termini di salari e di opportunità tra i due generi, infatti, hanno un costo che viene stimato in circa 160 mila miliardi di dollari: ossia 23.620 dollari per persona in 141 paesi nel mondo. E’ quanto stima la Banca Mondiale in un rapporto intitolato ‘The High Cost of Gender Inequality in Earnings’ ...

Capitale sparita nel discorso di Conte - ma può diventare il suo grande jolly : E' romanista il premier Giuseppe Conte. Vive a Roma da molti anni. E magari la ama, come spesso capita a chi sceglie di essere adottato da una grande città dove potere esprimere i propri talenti. ...