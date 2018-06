E-fattura carburante | proroga in arrivo

Scheda carburante - pronto il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Scheda carburante : tra proroga e scioperi la fattura elettronica è ancora un dilemma : La Scheda carburante, chiamata anche carta carburante, va in pensione? Dal primo luglio 2018 (salvo proroghe) per avere traccia dell’acquisto di benzina, gasolio o diesel non sarà...