È braccio di ferro tra ministro e maggioranza La riduzione del debito sta stretta a Lega

Il braccio di ferro USA-Cina manda a picco le Borse asiatiche : Giornata nera per i principali listini asiatici che fanno segnare variazioni fortemente negative . Tokyo perde oltre il punto percentuale, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi .

Dazi - nuovo braccio di ferro Usa-Cina : Trump impone tasse su altri 200 miliardi di importazioni : NEW YORK - Vediamo chi resiste più a lungo: il braccio di ferro Usa-Cina sui Dazi non accenna a fermarsi. Dopo le rappresaglie cinesi , Donald Trump rincara la dose: è pronto a sferrare un'altra ...

braccio di ferro per le commissioni : Si apre la settimana che dovrebbe essere risolutiva sul versante delle commissione parlamentari . Si partirà delle commissioni permanenti per poi arrivare a quelle speciali e di garanzia: e sulla ...

Milano - finisce in tribunale il braccio di ferro Comune-Regione sulla Serravalle : finisce davanti al tribunale civile la querelle tra il Comune e la Regione sulla Milano - Serravalle . Sarà un perito a determinare il valore della liquidazione delle quote detenute dal Comune. Il ...

Aquarius - braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...