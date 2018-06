“È bella come un fiore” Al Bano | dolce papà | presenta la sua Jasmine | le foto della

Al Bano presenta la figlia avuta con la Lecciso : "bella come lei". E Loredana risponde : Nonostante la storia d'amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sia giunta al capolinea, fra i due rimane rispetto e tantissima stima. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a un duro botto e ...

FOTO | Al Bano presenta la figlia Jasmine : "bella come la mamma" : Al Bano presenta su “Gente”, in edicola da venerdì 22 giugno, Jasmine, la quinta dei suoi sei figli, la prima avuta con Loredana Lecciso, da cui si...

Galleria Umberto - restauro concluso dopo tre anni : «bella come nel 1890» : Tre anni di lavoro per riportare la Galleria Umberto I di Napoli «a come era nel giorno della prima inaugurazione del 1890». È questo il lavoro presentato oggi da Sidief, la...

Una “bella ciao” come non l’avete mai sentita : la versione disco di Steve Aoki che ha sollevato polemiche. Giudicate voi : Il dj e produttore discografico di origini giapponesi Steve Aoki, insieme agli italiani Alessandro Martello ed Emanuele Longo (Marnik), ha remixato, facendone una versione da discoteca, “Bella ciao“. L’idea è nata dopo il successo che la canzone ha avuto, a livello internazionale, grazie alla serie tv “Casa de papel” prodotta da Netflix. La rivisitazione di Aoki e Marnik ha sollevato molte polemiche, soprattutto in ...

Assegni familiari 2018/19 - FAQ NoiPA : come - a chi - domanda e tabella importi INPS : FAQ NoiPA sugli Assegni familiari: gli Assegni familiari sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Per gli importi relativi al 2018/19, potete consultare la tabella scaricabile dalla […] L'articolo Assegni familiari 2018/19, FAQ NoiPA: come, a chi, domanda e ...

Animali - estate 2018 : ecco come prendersi cura degli amici a 4 zampe durante la bella stagione : Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone alcuni importanti consigli per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe durante la bella stagione. Semplici regole per garantire una estate serena anche per loro. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici Animali. ecco quindi i consigli di Lega ...

Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli : “Ho detto no perché non avrei avuto tempo di fare una cosa bella - come volevo io” : Chissà come sarebbe stato il Grande Fratello 15 condotto da Barbara Palombelli. Non lo sapremo mai, dato che la giornalista e volto di Forum mesi or sono ha deciso di rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 per dedicarsi ai suoi appuntamenti giornalieri con il tribunale televisivo (d’altronde, con 21 ore settimanali è la donna che sta più tempo in televisione). Al suo posto è arrivata Barbara d’Urso con tutto quello che ...

bella come una mamma vip - senza fatica : Quando diventi mamma mantenere un aspetto dignitoso diventa un lavoro arduo: la fatica si fa sentire e il look rischia di scivolare in basso nella lista delle tue priorità. Ma è un errore, perché se c’è una cosa che possiamo imparare dalle mamme vip è proprio questa: mai smettere di dedicare a sé stesse il tempo necessario per apprezzarci e farci apprezzare dal compagno di vita e dalle persone che ci stanno attorno. E non serve ribadire ...

Come incontrare bella Thorne in Italia per il primo Filming Italy Sardinia Festival : I fan sono già alla ricerca di informazioni di Come incontrare Bella Thorne in Italia in occasione del primo Filming Italy Sardinia Festival che si terrà a Cagliari tra il 15 e il 19 giugno prossimo. Il primo Festival che metterà insieme tv e cinema è stato annunciato proprio a Cannes dalla stessa Tiziana Rocca che lo ha ideato e prodotto ma che ne sarà anche il direttore generale. L'evento sarà realizzato anche con la partecipazione di Forte ...

Come scegliere il vino giusto al ristorante? Cinque consigli per fare bella figura : L'Italia è il Paese al mondo con il maggior numero di vitigni autoctoni, dai quali si producono vini ottimi, in grado di esprimere al meglio il territorio di provenienza. Qualche esempio? Il ...

Animali nocivi - quali sono e come debellarli : Spesso non ci si pensa ma anche nel nostro Paese sono presenti Animali e insetti nocivi. Anche se è molto

Alessandra Amoroso lascia Amici : «Finisce una bella esperienza. Impacciatissima come sempre» : ROMA - Alessandra Amoroso ha finito la sua avventura ad ' Amici ' dopo le quattro puntate previste e attraverso i canali social ha voluto ringraziare i suoi compagni di lavoro. Alessandra Amoroso: '...