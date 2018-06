Due operai ustionati | sono gravi

Veneto. Due operai morti schiacciati a distanza di poche ore : avevano 42 e 37 anni : Il primo tragico infortunio si è consumato a mezzogiorno in via Valpantena, all'altezza della ditta Casati, a Verona: un 42enne è rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di cemento. L'altro nel pomeriggio a Minerbe: un operaio è stato travolto da un mezzo in movimento.Continua a leggere

Scoppio in azienda - la ghisa fusa investe Due operai : uno in rianimazione : La Fondor di Gorle Il macchinario è esploso e il getto di ghisa bollente è schizzato addosso ai due operai. Uno di loro è gravissimo, con ustioni in tutto il corpo. L'incidente è avvenuto ieri mattina ...

Genova : esplosione all’interno dell’Iit - gravi Due operai. Struttura evacuata : Grave incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 5 giugno all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Morego, sulle alture del ponente genovese: due persone sono rimaste...Continua a leggere

Furto sull'aliscafo per Capri - un operaio napoletano derubato da Due tedeschi : Una volta individuata dagli agenti in servizio al porto, la coppia ha cercato di disfarsi del portafoglio gettandolo in un cassonetto dei rifiuti. I due sono stati denunciati

Incidenti sul lavoro : Due operai morti : 23.02 Un operaio è stato trovato morto in una ditta di prodotti farmaceutici a Lonigo (Vicenza). Sembra un incidente di lavoro, secondo i carabinieri. L'uomo, 36 anni, avrebbe indossato la mascherina collegata all'impianto di azoto invece che a quella di ossigeno, rimanendo avvelenato. Mentre un altro operaio è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola di Bibbiena (Arezzo). L'uomo,44enne, è stato immediatamente portato in ospedale, ...

Arquata - 3 operai gravemente feriti dopo caduta di una piattaforma/ Traumi al torace - Due elicotteri sul posto : Arquata, 3 operai gravemente feriti dopo caduta di una piattaforma: Traumi al torace, due elicotteri sul posto hanno trasportato i feriti all'ospedale Torrette di Ancona(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:44:00 GMT)

Angelo Fuggiano - chi è l'operaio morto all'Ilva. Aveva 28 anni - Due bimbi - e respirava i fumi della fabbrica : di Ilaria Del Prete Angelo Fuggiano Aveva 28 anni: è lui l'operaio morto stamattina all' Ilva , colpito da un cavo metallico in piena schiena durante il cambio funi. Lavorava alla Ferplast, una ditta ...

Muore dopo Due settimane l'operaio schiacciato dai pannelli : dopo circa due settimane di agonia in una stanza dell'ospedale Moscati, Muore Emilio Merlino. L'uomo rimase schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso ad Atripalda. Per quell'incidente è stata ...

Due operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia : Due operai sono morti nel pomeriggio in un cantiere navale a La Spezia, in Liguria. L’incidente è avvenuto nei cantieri del gruppo Antonini e per il momento non ci sono altre informazioni. La morte dei due operai è stata confermata The post Due operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia appeared first on Il Post.

