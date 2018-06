Draft NBA 2018 – Il segreto dietro l’operazione Doncic | ecco perchè i Mavericks hanno

Draft NBA – Collin Sexton lancia un appello a LeBron James : “man - resta! Torniamo insieme alle Finals” : La scelta al Draft dei Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, ha lanciato un messaggio a LeBron James, chiedendogli di restare a Cleveland Ieri notte, grazie alla pick numero 8 in loro possesso, i Cleveland Cavaliers hanno selezionato Collin Sexton. Il giovane prodotto di Alabama, che in stagione ha fatto registrare 19.2 punti e 3.6 assist, aggiunge freschezza e talento al reparto delle guardie dei Cavs che non vede un prospetto interessante ...

NBA Draft - Danny Ainge cade nella trappola di Terry Rozier e rivela la scelta in diretta : Anche ai migliori capita di sbagliare nella notte del Draft. Nel caso di Danny Ainge, però, non ci riferiamo a una scelta giusta o sbagliata in sede di valutazione, quanto a una noncuranza molto ...

Donte DiVincenzo - un’eccellenza ‘italiana’ dal Draft NBA : “ad Antetokounmpo farò mangiare la pasta di mia madre” : Donte DiVincenzo è stato scelto dai Bucks nel Draft NBA della scorsa notte. Il primo step a Milwaukee? Far provare un po’ di pasta ad Antetokounmpo Nella notte di ieri è andato in scena il Draft NBA 2018. I Milwaukee Bucks si sono assicurati Donte DiVincenzo, prodotto di Villanova che ha trascinato i suoi Wildcats alla vittoria del torneo NCAA. Il talento dalle chiare origini italiane ha già le idee chiare su quali dovranno essere i suoi ...

Draft NBA – Embiid mette le cose in chiaro : “non paragonate Ayton a me - io difendo” : Ironico tweet di Joel Embiid che mette la sua firma sulla notte del Draft NBA. Nel mirino del centro dei Sixer finisce la prima scelta DeAndre Ayton Conclusa la notte del Draft NBA, l’attenzione si é spostata sulla parte relativa ai commenti. Immancabile quello social di Joel Embiid cha ha lasciato la sua firma sulla notte di Brooklyn via Twitter. Il centro dei Sixer ha preso di mira la prima scelta, DeAndre Ayton, big man atletico e con ...

Draft NBA : Ayton a Phoenix - Doncic sbarca a Dallas : NEW YORK - Una parte di futuro dell'NBA è stata decisa stanotte. Non sono mancate le sorprese al Barclays Center, tana dei Brooklyn Nets, anche se nelle prime tre posizioni è andato tutto come ...

Draft NBA – Barkley spezza l’entusiasmo intorno a Doncic : “lui MVP in Europa? Gioca competizioni di merda” : Charles Barkley ha espresso il suo parere, controcorrente, sulle qualità di Luka Doncic: secondo ‘Sir Charles’ il talento del ragazzo è stato gonfiato dalla scarsa qualità delle competizioni europee Dopo aver incantato i parquet di tutta Europa ed aver contribuito ai successi più recenti del Real Madrid, Luka Doncic è entrato ufficialmente in NBA. Ieri notte, l’MVP di Eurolega, Final 4 e Liga ACB è stato selezionato dagli ...

Chi ha scelto chi al Draft NBA 2018 : I Phoenix Suns hanno prevedibilmente scelto il centro DeAndre Ayton, mentre Luka Doncic giocherà nei Dallas Mavericks The post Chi ha scelto chi al Draft NBA 2018 appeared first on Il Post.

Draft NBA 2018 – Tutti pazzi per la mamma di Doncic! Il tweet di Iguodala diventa virale [GALLERY] : La mamma di Luka Doncic protagonista della notte del Draft NBA: Tutti pazzi per Mirjam Poterbin, la sexy madre del nuovo talento dei Mavericks che fa twittare anche Iguodala Ieri notte è andato in scena il Draft NBA 2018, la notte in cui 60 giovani talenti hanno fatto il loro ingresso ufficiale in NBA. Fra le scelte più importanti c’era sicuramente quella di Luka Doncic, finito al centro di uno scambio fra Dallas e Hawks. La grande attesa ...

Nba Draft : Sexton - un regalo per LeBron. La delusione è Porter Jr. : Tanta attesa, poco dramma. La serata più attesa dell'estate cestistica termina senza particolari scossoni. Un paio di scambi interessanti, che però non intaccano i roster; una scelta inaspettatamente ...

Draft NBA 2018 – I Mavericks fanno trade-up per assicurarsi Luka Doncic : scambio di pick con gli Hawks : I Mavericks hanno scambiato la propria scelta #5 ed una pick al primo giro del 2019 per ottenere la n°3 di Atlanta: Dallas è riuscita dunque ad assicurarsi Luka Doncic La notte più attesa dell’estate NBA è finalmente arrivata e i sogni di 60 giovani atleti sono diventati realtà. Le franchigie hanno scelto 60 prospetti al Draft NBA 2018 che andranno ad inserire nei propri roster e magari, grazie ad essi potranno costruire un futuro ...

Draft NBA 2018 - tutte le scelte della notte : Ayton n°1 - Knox ai Knicks : Draft NBA, nella notte è andato in scena lo spettacolo in quel di New York, i prospetti del futuro si sono presi la scena a partire da Doncic Nella notte americana è andato in scena il Draft NBA 2018. Una serata intensa, nella quale ha fatto ‘scalpore’ la madre di Luka Doncic, di certo il personaggio più chiacchierato di questo Draft dato che ha ammaliato tutti con la sua bellezza. Ma passiamo al basket. scelte importanti per le 30 ...

Nba - Draft : Ayton 1ª scelta a Phoenix. Doncic alla corte di Nowitzki : Basket, Real Madrid, il solito Doncic sentenzia la Liga così fenomeno Doncic - Ma subito dopo arriva il momento atteso di chi in Europa ama questo sport: con il numero 3, Atlanta sceglie Luka Doncic ,...

NBA - tutto l'elenco delle scelte del Draft 2018 : Confermate tutte le primissime scelte come da previsioni, la prima sorpresa è stata lo scambio tra Atlanta e Dallas: gli Hawks hanno selezionato Luka Doncic per poi mandarlo in Texas e ottenere in ...

NBA Draft 2018 - i Dallas Mavericks vanno all-in per Luka Doncic : scambio di scelte con Atlanta : Luka Doncic, il talento più cristallino del basket europeo e uno dei giovani più titolati nella storia del Gioco a soli 19 anni, non poteva scivolare fuori dal podio al Draft NBA. Lo sapevano bene i ...