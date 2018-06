Douglas Costa infortunato salta Serbia

Russia 2018 - Brasile : Douglas Costa infortunato salterà la sfida contro la Serbia : Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella con la Serbia. L'attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha ...

Brasile - Douglas Costa ko : salterà la Serbia : ROMA - La sfortuna condiziona il Mondiale di Douglas Costa . Il giocatore della Juventus , che col suo ingresso è stato decisivo nella partita contro il Costa Rica, sarà costretto a saltare l'ultima ...

Mondiali Russia 2018 : Douglas Costa - infortunio alla coscia. Salta Brasile-Serbia : In ogni caso siamo ottimisti sulla possibilità che Douglas Costa possa tornare a giocare in questa Coppa del Mondo. Lavoriamo affinché possa aiutarci ancora". Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Infortunio Douglas Costa - tegola Brasile : si ferma il calciatore della Juventus : “Al termine della partita di ieri, Douglas ha lamentato un dolore alla parte posteriore della coscia destra. Gli esami effettuati hanno rivelato una piccola lesione muscolare. Il giocatore non viaggerà con la squadra per la prossima partita, resterà a Sochi per lavorare al fine di recuperare il prima possibile”. Infortunio dunque per il calciatore della Juventus Douglas Costa che salterà sicuramente la gara contro la Serbia ma a rischio è ...

LIVE Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : Neymar e Douglas Costa per partire a razzo : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alla Rostov Arena i verdeoro vogliono iniziare con il piede giusto la loro avventura iridata, dimostrando, contro la solida compagine allenata da Vladimir Petkovic, tutto il proprio valore. Una Seleçao trasformata dall’arrivo di Tite. Con lui i sudamericani hanno cambiato marcia, mettendo insieme nove vittorie ...

La Juventus riscatta Douglas costa : La Juventus ha esercitato il diritto di acquisto definitiva di Douglas costa de Souza dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Club bianconero li ...

Juve riscatta Douglas Costa per 40 milioni : La Juventus ha riscattato Douglas Costa dal Bayern Monaco. Dopo un anno a Torino, il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo dal club bianconero, esercitando il diritto di opzione. Al Bayern ...

Calciomercato Juventus - riscattato ufficialmente Douglas Costa : al Bayern Monaco 40 milioni di euro : La Juventus ha esercito il riscatto di Douglas Costa, versando nelle casse del Bayern Monaco ben quaranta milioni di euro La Juventus ha riscattato Douglas Costa dal Bayern Monaco. Dopo un anno a Torino, il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo dal club bianconero, esercitando il diritto di opzione. Al Bayern andranno 40 milioni di euro pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Douglas Costa riscattato dalla Juventus / Calciomercato - ufficiale : brasiliano acquistato a titolo definitivo : Douglas Costa riscattato dalla Juventus, Calciomercato: ufficiale. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'esterno brasiliano per 40 milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:56:00 GMT)

