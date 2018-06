Donna aggredita a Firenze | indagano Cc

Movimento Animalista : Donna aggredita da randagi : Roma – Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Una Donna e’ stata aggredita ieri mattina da tre cani randagi mentre passeggiava con il suo cucciolo di cane a Villa Pamphili. Roma e’ diventata la Capitale del degrado e dell’insicurezza”. “La colpa e’ della sindaca Raggi ...

Ragazza di 20 anni aggredita e sfregiata con l'acido da una Donna : è in condizioni gravissime : Per questo ora le indagini dei carabinieri vertono sul mondo della prostituzione; la giovane aggredita potrebbe infatti aver subito una vendetta sentimentale o essere stata vittima di un regolamento ...

Donna aggredita in piazza del Mercato a Nettuno - soccorsa in ospedale : Una Donna è stata aggredita, questa mattina alle 12,30 circa, mentre si trovava in prossimità di un negozio in piazza del Mercato in pieno centro a Nettuno . A strattonarla fino a farla cadere a terra ...

Mario Cipollini schiaffeggia una conoscente : nuovi guai per Re Leone/ La Donna aggredita per futili motivi : Mario Cipollini schiaffeggia una conoscente: nuovi guai per Re Leone. La donna aggredita per futili motivi, avrebbe ricevuto una prognosi di cinque giorni: è scattata la denuncia(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:40:00 GMT)

Raid nel bar - Antonio Casamonica nega tutto : 'Ho difeso la Donna aggredita' : Antonio Casamonica nega ogni accusa davanti al gip Carolina Forleo nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto per il Raid in un bar di Roma avvenuto il primo aprile scorso.: 'Sono ...

Venezia : giovane Donna aggredita dal compagno si difende accoltellandolo : Venezia, 8 mag. , AdnKronos, Attorno alla scorsa mezzanotte, i poliziotti della Squadra Volante, su richiesta del 118, sono intervenuti a Mestre, per una violenta lite tra conviventi. Giunti nell'...

E' allarme randagismo a Castelvetrano. Aggredita una Donna con il figlio in braccio : Ancora cittadini aggrediti da cani randagi a Castelvetrano. Questa volta a subire l'attacco da un branco, è stata una giovane mamma che in quel momento aveva il proprio figlio in braccio. ...