Disastro per l' Appendino | l' accusa chiede il processo

Allarme vacanze - gli ospedali di Napoli rischiano di svuotarsi di medici : “Pazienti a rischio abbandono - timore per un Disastro assistenziale” : “Siamo molto preoccupati per le condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli, per l’abbandono che si prospetta nel corso dell’estate a causa dei piani ferie che sguarniranno ancor più organici già molto risicati“. E’ un vero e proprio “Allarme vacanze” quello lanciato dai medici di medicina generale della Fimmg Napoli, preoccupati per l’assistenza ai cittadini nel mese di agosto. “Le notizie che ci arrivano dal ...

Usa - dividere le famiglie migranti dal Messico si è rivelata scelta Disastrosa. Ecco perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Maltempo - Disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

Ilary Blasi - che Disastro! Brutte - bruttissime notizie per la conduttrice : Cominciano i Mondiali di calcio (senza Italia) e subito dopo la prima partita (Portogallo-Spagna) via a ‘Balalaika – Dalla Russia col pallone’, lo show che andrà in onda dopo le gare di Russia 2018 ogni sera su Canale 5 a partire dalle pra 22. Al timone della trasmissione Ilary Blasi, ormai reginetta di Mediaset, e Nicola Savino, con la partecipazione di Belen Rodriguez, Diego Abatantuono, il mago Forest e la ...

Il Disastro della letteratura che scrive in iperstile per farsi notare un po’ : L’interessante e per me utilissimo numero 18 del supplemento Orizzonti del Corriere della Sera (“Idee per il futuro”) si apre ahimè con un racconto. Provo a leggerlo e mi chiedo che cosa sto leggendo. E’ un testo iperletterario, linguisticamente congestionato fino all’inverosimile, una di quelle var

James Senese? L’unica cosa bella di quel Disastro che è stato il concerto per Pino Daniele al San Paolo : James Senese è stato il vero eroe del disastroso concerto per Pino Daniele allo Stadio San Paolo. La sua figura sullo sfondo e a volte in primo piano ha salvato esibizioni a volte penose e un audio spesso pessimo, soprattutto per i cantanti che evidentemente non sentivano bene e stonavano quasi tutti. In alcune dichiarazioni a Repubblica, James non ha avuto peli sulla lingua: “Il napoletano lo può cantare solo un napoletano. Lì era allo? ...

Luigi Di Maio sotto processo per il Disastro elettorale e i troppi incarichi assunti : Non c'è solo che parla sempre e , quasi, solo lui. C'è che la Lega è un partito che, seppur rinnovato, è stato al governo per anni e anni e ha strutture di comunicazione, oltre che esperienza politica, inimmaginabili per un partito 'esordiente' sulla scena romana come il Movimento 5 Stelle. C'è anche, poi, il radicamento a livello locale della Lega, che ha prodotto i risultati che si sono ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : rischio Disastro di maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...

Disastro Iliad : Per Ora E’ Solo Un Operatore Virtuale?? : Iliad ha le sue antenne in Italia, ma per ora sono tutte spente (pare)! Ecco spiegato il motivo per cui la rete internet Iliad va così lenta in Italia. Problemi di lentezza per la rete Iliad? Navighi lentamente su internet con Iliad? Ecco il motivo!--Fin da subito i primi clienti Iliad che hanno effettuato SpeedTest per saggiare la velocità di connessione internet di Iliad hanno notato che:il ping è troppo altole velocità di download e upload ...

Real Madrid-Liverpool 3-1 : Disastro Karius - perla di Bale. Zidane fa “13” : Real Madrid-Liverpool 3-1- Il Real Madrid è Campione d’Europa per la 13a volta nella sua storia. 3a vittoria consecutiva negli ultimi 3 anni. Zinedine Zidane batte ogni record e porta a casa il 3° successo in finale in soli 3 anni di carriera. Parte bene il Liverpool, fino al ko di Salah. Problema ad una […] L'articolo Real Madrid-Liverpool 3-1: disastro Karius, perla di Bale. Zidane fa “13” proviene da Serie A News ...

CONFINDUSTRIA/ I 4 consigli a Conte per evitare un Disastro : Proprio mentre Giuseppe Conte riceveva l'incarico per formare un Governo, Vincenzo Boccia ha fornito indicazioni importanti dall'Assemblea di CONFINDUSTRIA. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 06:06:00 GMT)CONFINDUSTRIA E GOVERNO/ La strategia di Boccia nel caos politico, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal governo giallo-verde, di A. Ruffo

Torino - treno contro tir : due morti e 23 feriti. Autista indagato per Disastro : È di due vittime e 23 feriti il bilancio definitivo dell'incidente ferroviario della scorsa notte a Caluso, nel Torinese. A causarlo un tir con targa lituana, trasporto eccezionale:...

