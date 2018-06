Direzione Rai - spunta ipotesi Vaccarono : Laureato in economia e Mba alla Bocconi, in precedenza, è stato Ad della Manzoni, direttore generale di Sole 24 Ore System, Rcs Pubblicità e Ceo di Starcom Mediavest Group. Intanto tra i criteri che ...

Direzione Rai - spunta ipotesi Vaccarono : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Accelerazione in vista per il . Parlamento e Governo hanno tempo fino al 31 luglio per rinnovare il Cda della Tv di Stato. Per i 4 posti di nomina parlamentare sono arrivate sui siti di Camera e Senato 236 candidature. Intanto per la poltrona di direttore generale, la cui scelta spetta all’azionista Tesoro – a quanto apprende l’Adnkronos – spunta il nome di Fabio Vaccarono, attuale ...

Direzione Rai - spunta ipotesi Vaccarono : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Accelerazione in vista per il . Parlamento e Governo hanno tempo fino al 31 luglio per rinnovare il Cda della Tv di Stato. Per i 4 posti di nomina parlamentare sono arrivate sui siti di Camera e Senato 236 candidature. Intanto per la poltrona di direttore generale, la cui scelta spetta all’azionista Tesoro – a quanto apprende l’Adnkronos – spunta il nome di Fabio Vaccarono, attuale ...

Gerardo Greco verso la Direzione del Tg4. Il giornalista ai colleghi Rai : «Non sono affezionato alle poltrone» : Gerardo Greco Le trattative con Mediaset sono in corso da tempo: Gerardo Greco, ormai, non ne fa mistero. Il giornalista romano, attuale direttore del Giornale Radio Rai, potrebbe infatti passare all’emittente del Biscione a partire dalla prossima stagione tv. Ad attenderlo a Cologno Monzese, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe la direzione del Tg4. Se tutto andasse per il verso giusto, l’ex conduttore di Agorà ...