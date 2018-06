Dieta antinfiammatoria | curare il corpo dall’interno

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Il cibo è fonte di vita e di benessere: fornisce l’energia per compiere le azioni quotidiane e per il sostentamento, ma nel corso degli ultimi anni, a causa della disinformazione in tema di intolleranze alimentari, si è andata sempre più propagando la credenza che invece il cibo sia un nemico da combattere. Ma una doverosa premessa è necessaria: le uniche due intolleranze riconosciute dalla scienza sono l’intolleranza al glutine (di tipo celiaco) e l’intolleranza enzimatica e biochimica al lattosio. LEGGI ANCHE8 cibi che combattono le infiammazioni (e ci fanno vivere meglio) Proprio per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco e fare chiarezza sul tema, Gek Group, società nata nel 2011 con l’obiettivo di realizzare servizi diagnostici di alto livello scientifico, per far crescere la consapevolezza sociale e individuale nelle scelte per la salute e il benessere, ha messo a ...