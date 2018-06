Diego Fusaro | così il capitale mondiale ci vuole poveri | e in guerra tra di noi

Visco : “Ok calo tasse - ma attenti al bilancio”/ Diego Fusaro critica l'intervento del numero uno di Bankitalia : Bankitalia , Ignazio Visco : “Ok calo tasse , ma attenti al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi”. L'intervista al governatore della Banca d'Italia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Com'è bella l'Italia giallo-verde vista da Diego Fusaro : E nel caso in cui un governo giallo-verde riesca a formarsi, superando l'attuale impasse, o magari vincendo le prossime elezioni, come sarà la politica estera italiana secondo Fusaro ? "Sarà collegata ...

Fenomenologia di Diego Fusaro - intellettuale di riferimento della Terza Repubblica : «I signori della mondializzazione con il loro clero intellettuale giornalistico di accompagnamento stanno disgregando tutti i fondamenti della vita etica». Ascoltare Diego Fusaro è un po’ come addormentarsi col suono del mare. Non sai niente di nessuna singola onda, né della sua provenienza, ma ti lasci cullare. Potresti rimanere ore ad ascoltarlo mentre riproduce espressioni metricamente perfette come «turbocapitalismo apolide», ...