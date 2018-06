Dice “negro” durante riunione | dirigente Netflix si dimette

sportfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Ha usato per due volte la parola “negro” nel corso di riunioni di lavoro. Per questo motivo il capo della comunicazione di , Jonathan Friedland, è stato costretto arsi. Secondo alcune fonti – spiega ‘Hollywood Reporter’ – Friedland ha usato la parola N (ovvero la parola “negro”, così discriminatoria negli Stati Uniti da essere innominabile) in un incontro con altri membri dello staff aziendale, alcuni dei quali hanno poi riferito l’accaduto ai dirigenti.“Jonathan ha dato un contributo in molte aree, ma il suo uso descrittivo della parola N in almeno due occasioni sul lavoro ha mostrato una consapevolezza razziale inaccettabilmente bassa e non in linea con i valori della nostra società”, ha spiegato in un memo al personale il ceo di, Reed Hastings.“Lasciodopo ...