"Le dichiarazioni disul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completatamentedalla". Lo afferma il vicepremier Direplicando in un post su Facebook al presidente francese "In Italia - aggiunge - l'emergenza immigrazione esiste eccome ed è alimentata anche dalla Francia con i continui respingimenti alla frontiera". "sta candidando il suo Paese a diventare il nemico numero uno dell'Italia su questa emergenza", incalza. E sottolinea:"Non arretreremo di un millimetro",(Di sabato 23 giugno 2018)