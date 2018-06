Di Maio | «Tetto alle pensioni d’oro a 4-5 mila euro | pronti ad aumentare quelle minime»

Di Maio annuncia il "decreto dignità" - non salta il tetto sul contante - : Il ministro anticipa l'arrivo del DL nel primo Cdm 'politico'. Tra le misure contenute: eliminare costi dei pagamenti elettronici per commercianti, via redditometro e spesometro, contrasto a ...

Di Maio contro Salvini sul tetto all'uso di contanti : Di Maio contro Salvini sull’abolizione del tetto all'utilizzo dei contanti nei pagamenti. Abolizione del limite all'uso dei contanti solo adombrata per la verità dal ministro dell’Interno durante il suo intervento presso l’assemblea di Confesercenti. "Nel contratto questo punto non c’è" ha detto questa mattina il ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro Luigi Di Maio intervistato da Rtl 102.5. Secondo Di Maio è meglio piuttosto lavorare ...

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Di Maio ferma Salvini : "Stop al tetto sul contante non è nel contratto" : Non è nel contratto. Così Luigi Di Maio ferma Matteo Salvini sull'abolizione del tetto all'uso del contante, un annuncio fatto ieri dal leghista all'Assemblea di Confesercenti, che ha suscitato polemiche e preoccupazioni, perché dietro al contante si nasconde spesso la corruzione, l'evasione, il denaro che non vuol essere tracciato.I Paesi più evoluti hanno avviato strategie che puntano a un futuro senza contante, ...

Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...