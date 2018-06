Di Maio | «Tagliamo pensioni d' oro e aumenteremo quelle minime»

Di Maio : "Tagliamo i vitalizi. La delibera è già pronta" : Luigi Di Maio continua a girare l'Italia in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e oggi, intervenendo in piazza a Marina Di Ragusa, ha parlato ancora una volta dei piani del nuovo governo e di quali saranno i primi passi che intenderà intraprendere.Stavolta il vicepresidente del Consiglio si è concentrato sui vitalizi, da sempre al centro del programma del Movimento 5 Stelle, promettendo un'azione in tempi molto ...