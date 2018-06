: Di Maio dice che dalle pensioni d’oro recupera un miliardo: - TNannicini : Di Maio dice che dalle pensioni d’oro recupera un miliardo: - maumartina : Di Maio prende in giro gli italiani, rifaccia i conti. Con la Flat tax i redditi dei pensionati d’oro cresceranno d… - Agenzia_Ansa : Di Maio: aboliamo le #pensioni d'oro sopra 4.000-5.000 euro -

"Diprende in giro gli italiani, rifaccia i conti.Con la Flat tax i redditi dei pensionati d'oro cresceranno del 30%. A tutti gli altri solo briciole". Così su twitter il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. Di "bufale in gran quantità" parla Mulè (Forza Italia), secondo il quale Di"non sa di che parla", perché dall'eventuale taglio delled'oro deriverebbe al massimo "un terzo del miliardone strombazzato", sempre che "non si metta di mezzo" la Consulta.(Di sabato 23 giugno 2018)