Di Maio si prende la scena | ' Abolire le pensioni d' oro per finanziare le minime'

Matteo Salvini - Augusto Minzolini e lo schema del trionfo : come si sta prendendo gioco di Berlusconi - Di Maio e Meloni : 'schema Salvini', ovvero come prendere per fessi alleati veri o presunti senza far loro capire nulla. Augusto Minzolini , sul Giornale , ripercorre in un velenosissimo retroscena le tappe che hanno ...

Pensioni - Martina : Di Maio prende in giro italiani - rifaccia conti : Roma, 23 giu. , askanews, 'Di Maio prende in giro gli italiani, rifaccia i conti. Con la Flat tax i redditi dei pensionati d'oro cresceranno del 30%. A tutti gli altri solo briciole #Pensioni #...

"Non ho i superpoteri". Di Maio prende tempo sull'Ilva : "Non abbiamo superpoteri, ma ce la metteremo tutta". Quando Luigi Di Maio consegna ai giornalisti queste parole al termine di una due giorni di incontri serrati al Mise con tutti i protagonisti della vicenda Ilva, emerge uno scenario chiarissimo: il clima viene presentato come "positivo", gli approfondimenti vanno avanti, ma la decisione finale sul destino dell'acciaieria di Taranto ancora non c'è. Il governo prende tempo. Solo che il ...

Luigi Di Maio - il punto più basso della sua carriera : si fa prendere in giro anche dalla Serracchiani : Ci sono limiti che una volta superati segnano la fine definitiva di una carriera politica. Quel limite che ormai Luigi Di Maio ha valicato abbondantemente, dopo essere stato sbertucciato addirittura dalla piddina Debora Serracchiani . L'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, ...

Ilva - Di Maio riprende incontri : Dopo l'incontro di martedì scorso con i commissari straordinari dell'Ilva, il ministro dello Sviluppo Luigi di Maio completerà all'inizio della prossima settimana il giro di orizzonte con tutte le ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

Di Maio : 'Abbiamo avuto la fiducia - ora iniziamo a prendere il largo' : "Oggi abbiamo avuto la fiducia dalla Camera, cominciamo a prendere il largo". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, dopo essersi recato all'ospedale di Nola , Napoli, in visita all'operaio che si ...

[Il retroscena] I Cinquestelle al settimo cielo - Grillo frena : il difficile deve ancora venire. Salvini prende le distanze da Di Maio e ... : "Ci attaccheranno, cercheranno di preservare quel mondo a cui sono abituati, non accorgendosi che tutto è già cambiato", ha scritto su Facebook. Quando si alimentano grandi attese, c'è sempre il ...

“Chi c’è con lui?”. E Luigi Di Maio sorprende tutti al Quirinale : Il cambiamento si vede anche e soprattutto nelle piccole cose. Se, come e quanto questo nuovo governo Conte animato da Lega e Cinque Stelle saprà convincere gli italiani è sicuramente presto per dirlo. Ma di sicuro i segnali di discontinuità rispetto al passato, a partire dalle primissime ore, non sono mancati. Ultimo in ordine cronologico proprio il comportamento dell’uomo che insieme a Matteo Salvini ha dato vita a questo nuovo ...