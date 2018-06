Di Maio | reddito di cittadinanza è priorità Ma Tria frena

blogo

: Di Maio: “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto Dignità e abolizione… - fattoquotidiano : Di Maio: “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto Dignità e abolizione… - DavidSassoli : Ideona di Di Maio:8 ore ai Comuni in cambio di un reddito. Tanto quello di cittadinanza è morto. Ma con quali compe… - fattoquotidiano : Reddito cittadinanza, Di Maio: “Capisco le valutazioni di Tria, ma misura entro 2018. Convocato tavolo la prossima… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Sui tempi deldiil vicepremier Luigi Dioggi rilancia: "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economiae del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere laassoluta". Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico non intende quindi arretrare: ildidel governo Conte è prioritario e quindi deve essere avviato già entro il 2018. Sul punto però il ministro dell'Economia Giovanninon sembra esattamente dello stesso avviso.Il titolare del dicastero di Via XX settembre ha spiegato da Lussemburgo, sede dell'Ecofin, che con Dinon si è mai entrati nel dettaglio della ...