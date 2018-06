Di Maio | capisco Tria ma reddito cittadinanza è la priorità

Di Maio : "Capisco Tria ma reddito cittadinanza è priorità" : Sul reddito di cittadinanza " ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili . Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio . "Non ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Capisco le valutazioni di Tria - ma misura entro 2018. Convocato tavolo la prossima settimana” : Bene le “valutazioni tecniche”, ma “questo tema deve avere la priorità assoluta”. Luigi Di Maio risponde così a Giovanni Tria sull’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza. Il botta e risposta è cominciato il 21 giugno: “Ho detto entro il 2018” per il Reddito di cittadinanza anche se prima “voglio rimettere in sesto i centri per l’impiego”, aveva annunciato il ministro del Lavoro e dello ...

Di Maio : “8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza”/ Sacconi : “Capisco proposta ma non funziona” : reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Perché Di Maio e Salvini si sono piaciuti e si capiscono : Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il capo della nuova destra nazionalista