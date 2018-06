Di Maio | aumenteremo le pensioni minime tagliando quelle d' oro

Di Maio : «Tagliamo pensioni d'oro e aumenteremo quelle minime» : «Sia chiaro: chi si merita pensioni alte per avere versato i giusti contributi ne ha tutto il diritto, ma quest'estate per i nababbi a spese dello Stato sarà diversa. Vogliamo finalmente abolire le ...

Di Maio : “Aboliremo le pensioni d’oro e aumenteremo quelle minime” : Il governo vuole aumentare le pensioni minime finanziate con il taglio di quelle d’oro percepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L’annuncio arriva via Facebook dal ministro del lavoro nonchè vicepremier, Luigi Di Maio . «Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/ 5.000 euro per tutti quelli...

