Di Maio | aboliremo pensioni d' oro per aumentare le minime

Di Maio : 'Aboliremo le pensioni d'oro sopra 4-5mila euro' : "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4/5mila euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto". Lo ...

Di Maio : 'Aboliremo pensioni d'oro sopra 4-5mila euro' : "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4/5mila euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto". Lo ...

Di Maio : “Aboliremo le pensioni d’oro e aumenteremo quelle minime” : Il governo vuole aumentare le pensioni minime finanziate con il taglio di quelle d’oro percepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L’annuncio arriva via Facebook dal ministro del lavoro nonchè vicepremier, Luigi Di Maio. «Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/ 5.000 euro per tutti quelli...