Di Maio a Tria | «Capisco preoccupazioni  ma reddito di cittadinanza è la priorità»  

Di Maio risponde a Tria : «Lo capisco ma reddito di cittadinanza è la priorità» : «Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito». Lo dice il vicepremier e ministro del Lavoro ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Capisco le valutazioni di Tria - ma misura entro 2018. Convocato tavolo la prossima settimana” : Bene le “valutazioni tecniche”, ma “questo tema deve avere la priorità assoluta”. Luigi Di Maio risponde così a Giovanni Tria sull’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza. Il botta e risposta è cominciato il 21 giugno: “Ho detto entro il 2018” per il Reddito di cittadinanza anche se prima “voglio rimettere in sesto i centri per l’impiego”, aveva annunciato il ministro del Lavoro e dello ...

Il realismo di Tria gela Di Maio e Salvini : ?«Nel 2018 solo interventi a costo zero» : I «giochi per quest’anno sono quasi fatti», gli interventi possibili sono quelli «che non hanno costi ma sono importantissimi per far decollare gli investimenti pubblici», e un peso...

Sul reddito di cittadinanza Tria ha frenato Di Maio : Il ministro dell'Economia: 'Non si è mai entrati nel dettaglio' Da Lussemburgo, Tria spiega che con Di Maio non si è mai entrati nel dettaglio e quindi non può esprimersi 'né a favore né contro'. Ma -...

Ministro Tria smentisce Di Maio su reddito di cittadinanza : “Non si può fare entro l’anno” : Il Ministro Tria, al termine dell'Ecofin ha smentito Di Maio, sulla possibilità di introdurre la misura del reddito di cittadinanza entro l'anno: "per il 2018 i giochi sono quasi fatti", ha detto.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : Di Maio insiste - Tria nicchia : ... dice da Lussemburgo dove presenzia il suo primo Ecofin, anche perché, sostiene Tria, "ormai i giochi sono fatti" Tria usa l'arte della diplomazia al Consiglio di Economia e Finanza: mai parlato con ...

Di Maio : "8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza"/ M5S non arretra : ma il Ministro Tria frena... : reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana»|Video Come ottenerlo|Ma sui tempi Tria frena : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non ci arrenderemo”. Ma Tria : per ora non discusso : Il Reddito di cittadinanza «può muovere tante obiezioni, ma ci credo molto e possiamo farlo insieme, non arretreremo e ci metteremo insieme come forze politiche e parti sociali per realizzarlo senza che ci siano degli abusi». È questa la posizione del vicepremier, Luigi Di Maio, intervenuto a Roma al congresso Uil, riferendo che presto riunirà «tu...

Tria smentisce Di Maio : reddito cittadinanza nel 2018? 'Mai entrati in dettaglio - giochi quasi fatti per quest'anno' : Così ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al termine della riunione dell'Ecofin, interpellato sulla possibilità, indicata dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di ...

Reddito di cittadinanza - Tria frena Di Maio : «Non so a cosa si riferiva» : Pragmatico, il ministro dell'Economia spiega che «quando si dice `quest'anno verranno presi dei provvedimenti´, dal mio punto di vista di ministro dell'Economia dobbiamo vedere qual è l'effetto di ...