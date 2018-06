Dal terzo municipio di Roma | alcune proposte per Potere al popolo

Dall'Italia una canzone per il terzogenito dei duchi di Cambridge : Egli, che è pure autore della prima canzone al mondo dedicata a Papa Francesco, "Come puoi", incisa da Massimo Ranieri, quando fu il momento delle nozze tra i reali William e Kate Middleton, volle ...

Challenger Caltanissetta – Gulbis impazzisce : dopo il terzo doppio fallo la racchetta vola fuori Dallo stadio [VIDEO] : dopo il terzo doppio fallo consecutivo, Ernests Gulbis ha perso le staffe: il giocatore lettone ha lanciato via la racchetta oltre gli spalti del Challenger di Caltanissetta A volte mantenere la calma è proprio difficile, quasi impossibile. Lo sa bene Ernests Gulbis che al Challenger di Caltanissetta ha perso le staffe diventando protagonista di un gesto che in poco tempo è diventato virale sui social. Il tennista lettone, al terzo doppio fallo ...

ANNA TATANGELO SVENUTA IN OSPEDalE/ "E' il terzo parto a cui assisto - ma oggi..." : Gigi D'Alessio con lei? : Malore per ANNA TATANGELO che finisce sui social annunciando il suo svenimento. Al suo fianco l'amato Gigi D'Alessio ma qual è la causa di quello che è successo?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:31:00 GMT)

Tennis - NaDal da record : è il terzo a superare i 100 milioni in premi : Rafael Nadal è ufficialmente un uomo da 100 milioni di dollari grazie al successo all'ultimo Roland Garros. L'articolo Tennis, Nadal da record: è il terzo a superare i 100 milioni in premi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E sono tre. Conte è il terzo premier in visita ad Amatrice Dal sisma del 2016 : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Clima - caldo : il 2018 al terzo posto degli anni più bollenti Dal 1800 : Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,34 gradi rispetto alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all’arrivo di una nuova perturbazione primaverile in un 2018 segnato peraltro da precipitazioni piu’ abbondanti, sulla base dei dati Isac Cnr nei primi cinque mesi. L’andamento anomalo ...

Audiweb 2.0. ilfattoquotidiano.it è terzo tra le testate giornalistiche a poca distanza Dal Corriere.it [LA CLASSIFICA] : Sono stati rivelati oggi (nonostante alcuni problemi tecnici sulla nuova piattaforma Nielsen) i dati della tanto attesa nuova rilevazione Audiweb, detta appunto Audiweb 2.0, a cui si è iniziato a lavorare fin dal 2015 su richiesta degli editori. L’esigenza era infatti quella di veder conteggiato come traffico dell’editore un fetta sempre più importante di pubblico che visita i contenuti tramite browsing in app mobile Facebook o ...

Terzo indizio 2018 - puntata 5 giugno : Silvia Caramazza - uccisa e messa nel congelatore Dal fidanzato Giulio Caria : Il Terzo indizio: il programma Il programma si occupa di fatti di cronaca con grande attenzione alle donne e, in particolar modo, alla violenza domestica. Dopo la prima edizione affidata ad ...

MotoGP 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono aiuti Dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

Lanciano gatto Dal terzo piano - denunciati tre giovani algerini : Tre giovani algerini hanno lanciato un gatto dalla finestra della loro abitazione, al terzo piano di un palazzo sulle alture di Marassi, a Genova: sono stati denunciati dalla polizia, accusati di maltrattamento di animali. La denuncia è scattata a seguito di segnalazione da parte di alcuni vicini di casa. Il gatto è stato soccorso dagli stessi denunciati e ritrovato sanguinante dai poliziotti nell’abitazione, ed è stato affidato ai ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael NaDal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros : NaDal maltratta Pella - anche Fognini al terzo turno : Si completano oggi i secondi turni sui campi del Roland Garros , finalmente illuminati da uno splendido sole. Senza storie la partita di Rafa Nadal , che liquida velocemente il mancino argentino Guido ...

Silvia Caramazza/ La commercialista uccisa Dal compagno e nascosta in un congelatore (Il terzo indizio) : Il terzo indizio condotto da Barbara De Rossi ricostruisce la vicenda di Silvia Caramazza, la commercialista bolognese uccisa nel 2013. Il fidanzato condannato a 30 anni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:20:00 GMT)