Dakar 2019 | solo il Perù potrebbe ospitare il rally raid e il Paese sudamericano lamenta

(Di sabato 23 giugno 2018) Continua il braccio di ferro tra Francia eper l’organizzazione dell’edizionedella. Il, rimasto l’unico disposto adla competizione internazionale ASO, società francese organizzatrice del, ha fatto presente come le cifre richieste siano eccessive. Una settimana fa il governo peruviano si era pronunciato in questa maniera: “Ci dobbiamo pensare perché il nostrosta attraversando un momento di austerità e questa cifra, per quanto porti comunque a guadagnare quasi il triplo dell’investimento dall’impatto mediatico e anche fisico a livello di spettatori, è troppo elevata”. L’organizzazione francese, però, tiene botta e pensa di poter convincere le autorità peruviane. Entro il 30 giugno sapremo come e se questo accordo vi sarà. Al momento c’è un punto interrogativo sulla ...