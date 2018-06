Dai mari ai fashion tour | vola il turismo italiano in Israele

Spettacolo della natura : tromba marina al largo di Cesenatico a pochi passi Dai turisti : tromba marina al largo della costa cesenaticense . Sono le conseguenze del transito di un fronte freddo, che venerdì, come annunciato dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, ha favorito la ...

MARSALA : NASCONDEVA NEL GIARDINO DI CASA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRESTATO Dai CARABINIERI : Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i CARABINIERI della Compagnia di MARSALA, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese ...

Lanciano - sparito Dai fondali dei mari d’Abruzzo il Cristo degli Abissi : Lanciano, sparito dai fondali dei mari d’Abruzzo il Cristo degli Abissi I primi a scoprire il furto della statua di 15 chili sono stati i sub scesi a sei metri di profondità per la normale manutenzione Continua a leggere L'articolo Lanciano, sparito dai fondali dei mari d’Abruzzo il Cristo degli Abissi proviene da NewsGo.

Marina La Rosa : "Rocco sognava di far politica Dai tempi del Gf. Voleva lottare per il sud" : "Sa che le dico? Lui era laureato in ingegneria, era intelligente e già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau. Ha fatto un reality. Ma non significa che non vale niente". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Marina La Rosa ricorda i tempi del Grande Fratello, quando insieme a lei, tra i concorrenti, c'era Rocco Casalino, oggi portavoce del neonato governo ...

Marina La Rosa : "Rocco sognava di far politica Dai tempi del Gf. Voleva lottare per il Sud" : SSa che le dico? Lui era laureato in ingegneria, era intelligente e già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau. Ha fatto un reality. Ma non significa che non vale niente". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Marina La Rosa ricorda i tempi del Grande Fratello, quando insieme a lei, tra i concorrenti, c'era Rocco Casalino, oggi portavoce del neonato governo ...

Marina La Rosa ricorda : "Casalino voleva fare politica fin Dai tempi del GF" : Rocco Casalino è uno degli uomini chiave del Movimento 5 stelle, ora più che mai sotto i riflettori. In un'intervista al Corriere della Sera, la sua ex collega della prima edizione del Grande Fratello...

Rocco Casalino portavoce del governo - Marina La Rosa : 'Voleva fare politica Dai tempi del Grande Fratello - di lui possiamo fidarci' : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...

Rocco Casalino - Marina La Rosa : «Voleva fare politica Dai tempi del Grande Fratello - di lui possiamo fidarci» : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...

TRAPANI : COLTIVA MARIJUANA AI DOMICILIARI ARRESTATO Dai CARABINIERI : I CARABINIERI del Nucleo Radiomobile di TRAPANI, diretti dal Mar.Magg. Andrea CASTALDI, il giorno 30 maggio hanno tratto in arresto in flagranza di reato CANGEMI Alberto 32enne Trapanese, già noto ...

Rocco Casalino - Marina La Rosa : «Fin Dai tempi del Gf voleva fare politica» : Ha mai pensato di seguirlo in politica? «Non me lo sarei nemmeno mai sognato. Ho in altro tipo di intelligenza». Almeno lo ha votato? «No. Ma perché non ho votato Cinque Stelle. Ho altre idee ...

Dai poeti agli animali - al via la campagna social promossa da Zoomarine : ... come Facebook e Twitter, ma anche musicali per gli estimatori del rap, e postare sui social emozioni, esperienze o considerazioni inerenti al mondo animale e racchiuse in pochi 'versi'. Uno sguardo ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 - buona la prima per Mancini : Balotelli è sempre SuperMario - la nuova Nazionale è già trascinata dal talento escluso Dai vecchi senatori [FOTO e VIDEO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Mosso : Nascondevano della marijuana - due giovani fermati Dai Carabinieri : Sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di due giovani, un 17enne e un 18 enne, entrambi residenti a Mosso, che lo scorso 7 maggio sono stati fermati per un controllo ...

Trapani - Marinella di Selinunte : 21 ordigni esplosivi rimossi Dai palombari del nucleo SDai di Augusta [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...