Dai campi alle piste | ecco le giovani promesse dello sport italiano

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - azzurri surclassati Dai Campioni d’Europa. Addio Final Six : L’Italia deve definitivamente dire Addio alle speranze di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Il sogno degli azzurri si infrange contro una strepitosa Russia che ci travolge per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) al PalaPanini di Modena, tagliandoci fuori dagli atti conclusivi (manca solo l’ufficialità matematica). La nostra Nazionale non è riuscita a rialzare la testa dopo i due deludenti weekend in ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. 0-3 - azzurri travolti Dai Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena si gioca un incontro fondamentale per le sorti degli azzurri che si giocano il tutto per tutto per la qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare l’inseguimento su Polonia, Brasile, Serbia. Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e ...

Amichevole di lusso Francia-Italia : Ultime Dai campi e formazioni: Ultime dai campi e formazioni. Si giocherà questa sera all'Allianz Riviera di Nizza con l'Italia che farà da

Moto - ottimi i risultati ottenuti Dai Talenti Azzurri FMI nei Campionati Italiani Junior e Prestige : Tra il Campionato Italiano Motocross Junior e quello Prestige, i piloti supportati dalla FMI si mettono in mostra: vittoria per Pietro Razzini nella Junior 125, podio per Gianluca Facchetti nella MX2 Il fine settimana del 26-27 maggio ha visto i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI ben figurare tra la tappa a Savignano sul Panaro del Campionato Italiano Motocross Junior Selettive Centro Sud ed a Castiglione del ...

Edin Dzeko votato Dai tifosi miglior giocatore del campionato : Roma, 29 mag. , askanews, Edin Dzeko e' stato eletto migliore giocatore della Roma nel corso della stagione 2017-18. L'attaccante bosniaco ha prevalso nella short list che prevedeva 6 giocatori, ...

Wendell Lira : Dai campi di calcio al successo nell'eSport - : ... pur non essendo più giovanissimo, ha saputo reinventarsi nel mondo degli eSport , senza nemmeno il bisogno di allontanarsi troppo da quello sport che aveva amato sin da bambino.

Lazio-Inter big match da Champions : Ultime Dai campi e formazioni: Ultime dai campi e formazioni. Una partita che vale una stagione per entrambe le formazioni, in palio

Paolo Giordano : «Dio ci scampi Dai mondi perfetti» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 16 maggio La prima intervista della sua vita l’abbiamo fatta insieme, dieci anni fa. «Ero talmente agitato che non mi ricordo nulla. Dove eravamo?». Era per il suo libro d’esordio, La solitudine dei numeri primi. Paolo Giordano aveva 25 anni, un dottorato in fisica delle particelle, e giurava che mai avrebbe fatto lo scrittore di professione: «Non posso ...

Serie A Benevento-Udinese : Ultime news Dai campi e formazioni: Ultime news dai campi e formazioni. Il Benevento per l'orgoglio, l' Udinese per allontanare gli spettri della retrocessione. Esordio

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime Dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...