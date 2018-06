Da Caparezza a Tommaso Paradiso | i cantanti italiani in esclusiva

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Questo servizio è tratto dal numero 25 di Vanity Fair in edicola dal 20 al 27 giugno 2018 Ghali e Gianni Morandi,e i Mäneskin,e Biagio Antonacci. Sono stati loro, tra gli altri, i protagonisti della lunga notte di Radio Italia Live – Il concerto 2018, la scorsa settimana in piazza Duomo, a Milano. Insieme ai «nuovi» ragazzi del rap e della trap: Tedua, Nitro, Achille Lauro e Capo Plaza. Un trionfo di tatuaggi e tute sgargianti (rigorosamente griffate), occhiali da sole tra i più improbabili, anelli pesantissimi, bracciali e sneakers. Unica eccezione Ghali, compostissimo in abito grigio chiaro. LEGGI ANCHEDietro le quinte di «Radio Italia - Il Concerto»: tutto quello che non avete visto Con loro anche Annalisa,dei Thegiornalisti, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Elisa e Gianni Morandi, fino a Riki e Biagio Antonacci. Tutti ...