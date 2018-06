: #Criticità dati,Facebook arruola esperti - CyberNewsH24 : #Criticità dati,Facebook arruola esperti - TelevideoRai101 : Criticità dati,Facebook arruola esperti - Fabiotto67 : RT @PhoenixContactI: #IndustrialNetworks: oggi vi raccontiamo la storia di successo di una centrale idroelettrica in Italia. Scoprite sul n… -

Scoprire vulnerabilità diprima dei malintenzionati. E' l'obiettivo della nuova task forceta da, composta da ex funzionari dell'intelligence, ricercatori e media buyer. Messo alla prova lo scorso marzo dallo scandalo legato a Cambridge Analytica, ex società accusata di avere "condiviso impropriamente" idi 87 milioni di utenti senza il loro consenso,vuole che i membri del team scovino le falle della sua piattaforma per giocare d'anticipo e correre subito ai ripari.(Di sabato 23 giugno 2018)