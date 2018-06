Cristoforo Colombo | le radici uccidono ancora | 36enne muore sbalzato dalla sua moto

Restituita al Vaticano la lettera di Cristoforo Colombo sulla scoperta delle Indie : Torna al suo legittimo proprietario, il Vaticano , una delle rare copie originali della lettera che Cristoforo Colombo scrisse al ritorno dal viaggio in America al re Ferdinando e alla regina Isabella di Spagna. Un documento in latino datato 1493 del valore di 1,2 milioni di dollari trafugato dalla Biblioteca apostolica vaticana e rintracciato negli Stati Uniti dalle autorità americane.E' stato con una cerimonia alla Biblioteca apostolica ...

Trapani : sequestro di pesce nei pressi dell'Area Mercatale di Via Cristoforo Colombo : Ancora un sequestro nell´area antistante il mercato del pesce di Via Cristoforo Colombo . Oggi la Polizia Municipale, congiuntamente alla Guardia Costiera, ha sottoposto a sequestro 18 Kg di ...

Roma : scontro su via Cristoforo Colombo. Problemi di viabilità : Roma : auto contro 3 motoveicoli Roma – Incidente questa mattina su via Cristoforo Colombo. In direzione Roma , al chilometro 16,500 diversi disagi alla circolazione del traffico. Il tutto dovuto allo scontro che ha visto coinvolti diversi veicoli. Al vaglio la dinamica dell’accaduto che ha portato un’auto a scontrarsi con tre motoveicoli. Medicato in codice verde l’autista di una moto BMW. Sul posto è intervenuta la ...

Roma : Traffico intenso per incidente su Via Cristoforo Colombo : Roma – Traffico congestionato sull’intero anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Flaminia alla Roma-Fiumicino; in esterna, invece, dalla Prenestina alla Pontina. Congestionato anche il Tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Code di 1 Km sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per difficoltà di immissione. Incolonnamenti ...