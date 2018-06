Crisi diplomatica del Golfo | Italia per il dialogo tra le parti

Blastingnews

: Min #Moavero riceve Vice Primo Min e Min Esteri del #Qatar Al-Thani. Confermato impegno #Italia per dialogo politic… - ItalyMFA : Min #Moavero riceve Vice Primo Min e Min Esteri del #Qatar Al-Thani. Confermato impegno #Italia per dialogo politic… - elenaruggeri2 : RT @Libero_official: Mistero in alto mare: Malta smentisce Salvini, crisi diplomatica tra i due Paesi. Tutti i dubbi sulla ong Lifeline htt… - selinapersonal : RT @Libero_official: Mistero in alto mare: Malta smentisce Salvini, crisi diplomatica tra i due Paesi. Tutti i dubbi sulla ong Lifeline htt… -

(Di sabato 23 giugno 2018) 3 Ladelnon passa in secondo piano nel panorama internazionale. Non passa in secondo piano neppure in, dove ogni giorno si parla soprattutto di flussi migratori, azioni di contrasto, favorevoli e contrari a misure più o meno drastiche per governare il fenomeno. A maggior ragione nel giorno dell'arrivo dello sceicco Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani. Lo sceicco è vice premier del Qatar e ministro degli Affari esteri dello stesso Paese asiatico, emirato del Vicino Oriente, in una piccola penisola della più grande Penisola Arabica, circondata quasi interamente dalle acque delPersico. Solo a Sud confinante con l'Arabia Saudita VIDEO. Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani è stato ricevuto ieri alla Farnesina dal ministro degli Affari esterino, Enzo Moavero Milanesi. Scambio di vedute Dal sito internet ...