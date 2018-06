Crisi della sinistra | ruolo dei comunisti e restaurazione neo-liberale | intervista a

Grecia - fine della Crisi . Dal 2009 all'accordo sul debito : le tappe - : Dopo oltre 8 anni tra austerità, riforme "lacrime e sangue" e tensioni sociali, Atene è arrivata a un accordo per l'uscita dal piano di aiuti. Dal rischio di default al salvataggio del Paese, fino all'...

Ipo Crisi a e finanziamento ai partiti E' ora di mettere le cose in chiaro Dopo lo scandalo stadio della Roma : Unica spiegazione alla chiusura delle sedi di partito, con relativi licenziamenti, la crisi della vendita delle salsicce. Dal 1994 una corsa per moralizzarsi Dopo l’unica voce di verità pronunciata da Craxi Segui su affaritaliani.it

IL CASO/ 1. Dalla cultura dello sviluppo alla garanzia : il mito della rendita ci lascia in Crisi : In Italia lo Stato controlla oltre metà della spesa. Invece bisogna spingere con forza sul pedale della crescita rafforzando il ruolo delle imprese.

Aquarius - Macron chiama il premier Conte per discutere della Crisi migratoria : Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiamato il premier italiano Giuseppe Conte per parlare della vicenda Aquarius e della questione migratoria. "C'è il tempo delle emozioni e il tempo del lavoro per affrontare questioni importanti come la crisi migratoria. Abbiamo bisogno di parlare con l'Italia, è un grande partner, un grande vicino", ha dichiarato il ministro francese degli Affari Europei, Nathalie Loiseau, raccontando ...