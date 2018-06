Costruzioni : allarme Confartigianato Sicilia - oltre 70mila occupati in meno in 9 anni (3) : (AdnKronos) - Le pmi sotto 50 addetti rappresentano il 99,8% delle imprese delle Costruzioni dell'Isola e occupano il 91,5% degli addetti nel settore. Le imprese con dipendenti rappresentano il 60,4% di quelle attive nelle Costruzioni .Su tutto il territorio l'artigianato conta 33.148 addetti, il 48,

Costruzioni : allarme Confartigianato Sicilia - oltre 70mila occupati in meno in 9 anni (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda le imprese, al primo trimestre 2018 si contano 49.082 imprese del settore delle Costruzioni di cui il 42,6%, pari a 20.905 unita`, appartengono al comparto artigiano. Rispetto al primo trimestre 2009 le imprese delle Costruzioni sono 5.164 in meno; nell’artigianato