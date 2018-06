: Corteo a Londra: nuovo voto su Brexit - TelevideoRai101 : Corteo a Londra: nuovo voto su Brexit - AleSalvi12 : RT @ComunqueItalia: Finita! Conoscendo gli inglesi già nei prossimi minuti inizieranno i preparativi per il corteo con la Coppa a Londra, c… - dade494 : RT @ComunqueItalia: Finita! Conoscendo gli inglesi già nei prossimi minuti inizieranno i preparativi per il corteo con la Coppa a Londra, c… -

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza aper chiedere unsulle condizioni definitive di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, in corso di negoziato a Bruxelles. Almeno 100mila in. La manifestazione, organizzata da 'People's Vote', segna l'inizio di una campagna estiva il cui obiettivo è ottenere una nuova consultazione popolare sulla,a due anni dal referendum. Il 48% dei britannici è favorevole a unreferendum, il 25% contrario, il 27% non si esprime (sondaggio Itv).(Di sabato 23 giugno 2018)