leggioggi

: Contachilometri manomessi e falsificati: cosa dice la giurisprudenza italiana - - LeggiOggi_it : Contachilometri manomessi e falsificati: cosa dice la giurisprudenza italiana - - RmcMotori : RT @pciccarone: Auto usata, contachilometri manomessi cosa rischia chi vende una vettura 'taroccata' - pciccarone : Auto usata, contachilometri manomessi cosa rischia chi vende una vettura 'taroccata' -

(Di sabato 23 giugno 2018) La manomissione dei, è un dato di fatto abbastanza conosciuto anche nel nostro paese e non solo, infatti anche nel resto dell’Europa questa “pratica” è ben nota e diffusa. Ecco come si è espressa, attraverso varie sentenze, la giustizia: le sentenze La, nel caso di specie la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24017/2018 ha precisato chiaramente: “questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la truffa contrattuale ed il reato di frode in commercio, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona nel caso di consegna di unadiversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito ...