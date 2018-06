Confine Gaza | nuovo bilancio incidenti | 89 feriti ed intossicati

Israele - guerra degli aquiloni sul Confine di Gaza : la nuova strategia di Hamas. Ma governo è impegnato sul fronte del Golan : Le fiamme che infuriano lungo il confine israeliano, che divorano i campi coltivati, per gli aquiloni e palloncini di elio con carichi di benzina lanciati dai palestinesi dalla Striscia, hanno costretto l’esercito israeliano a intensificare gradualmente la sua risposta. Lanciati a centinaia nelle scorse settimane hanno incendiato oltre mille ettari di terreni coltivati. L’aviazione israeliana bombarda con i suoi caccia presunti depositi ...

Gaza, media: miliziani palestinesi aprono varco al confine, spari

Gaza - nuova battaglia al Confine : almeno quattro palestinesi uccisi : Adesso anche L'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Federica Mogherini, ha cancellato la sua visita in Israele, programmata per domenica, dopo avere appreso che Netanyahu si rifiuta ...

Gaza - razzi Hamas al Confine Israele : 7.13 La tacita tregua raggiunta giorni fa fra Israele e Hamas è in bilico dopo una nottata di fuoco in cui da Gaza sono stati sparati razzi verso località israeliane di confine. A questi nuovi attacchi l'aviazione israeliana ha già reagito colpendo obiettivi dei gruppi armati palestinesi Non si hanno notizie di vittime. Ieri aquiloni incendiari palestinesi hanno causato gravi danni nei campi agricoli israeliani di confine. Decine di ettari ...

Gaza : prevista nuova manifestazione al Confine con Israele : ANSAmed, - TEL AVIV, 1 GIU - La Commissione per 'La Marcia del grande ritorno' ha chiamato i cittadini della Striscia a partecipare ad una manifestazione intitolata 'Da Gaza a Haifa.. unità di sangue ...

Francia e GB condannano gli attacchi lungo il Confine di Gaza : "Ci aspettiamo che tutti agiscano con la massima moderazione per evitare ulteriori perdite di vite", ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme. Scontri al Confine con Gaza : uccisi 55 palestinesi - 2771 feriti : Almeno 55 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati Scontri...

Governo gialloverde - cosi' il contratto; Ambasciata a Gerusalemme - scontri al Confine con Gaza : Diminuzione delle sanzioni contro la Russia e ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo nei paesi dell'Unione, i capisaldi della politica estera. Intanto Fratelli d'Italia non parteciperanno ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al Confine con Gaza : uccisi 52 palestinesi - 2400 feriti : Almeno 52 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati scontri...

