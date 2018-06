Condannato monsignor Capella per il reato di pedopornografia | sentenza storica

huffingtonpost

(Di sabato 23 giugno 2018) Una condanna pesante, in linea con le richieste del Promotore di giustizia, Giampiero Milano, giunta al termine di sole due udienze pubbliche, visto che ilcontestato è stato ammesso dallo stesso imputato l'ex diplomatico vaticanoCarlo Alberto.E' la prima volta che viene applicata in Vaticano la riforma del codice penale del luglio 2013 che ha introdotto ildi pedofilia e, visto che un altro imputato nel 2015, l'ex Nunzio Jozef Wesolowski è morto prima dell'inizio del processo.Quella di oggi è una decisione che va ben al di là dell'esito processuale, soprattutto in un momento nuovamente molto delicato per la Santa Sede e il Vaticano in rapporto alla pedofilia del clero cattolico. Un incubo che ritorna.Un membro del C9, il cosiddetto consiglio della Corona, di papa Francesco, il cardinale George Pell è ...