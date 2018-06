Con l' estate torna la processionaria | il bruco peloso che causa problemi a uomo e animali

Estate 2018 - il Campidoglio : “Piano caldo Con nuovi servizi e strutture” : Un programma innovativo, che coinvolge tutti i Municipi della Città tramite attività basate sulla socializzazione e sulle relazioni in un’ottica di solidarietà. Con questo approccio Roma Capitale presenta, per la stagione estiva, un programma di iniziative, che proseguiranno fino a settembre, accessibili a tutti i cittadini e con forti novità rispetto agli anni scorsi: per la prima volta le persone in condizioni di maggiore fragilità, ...

Teatro - Lorenzo Pratesi in scena Con tre spettacoli a fine estate : Visto il successo di pubblico registrato , 1500 spettatori agli spettacoli di Firenze, Pistoia, Agliana, Coreglia Antelminelli e Montemurlo, , Lorenzo e la sua compagnia hanno deciso di organizzare ...

Africa Contemporanea per l'estate del MAXXI : Incontri con noti artisti, architetti e scrittori Africani, spettacoli di danza e live music, una rassegna di cinema in occasione del centenario di Nelson Mandela e una sfilata di moda presenteranno ...

ASUS inaugura l’estate Con gli sConti Summer Break su smartphone e non solo : ASUS propone gli smartphone Android ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone Max Plus (M1) in promozione fino a domenica 24 giugno. Ecco tutte le offerte online di inizio estate del Summer Break del produttore taiwanese. L'articolo ASUS inaugura l’estate con gli sconti Summer Break su smartphone e non solo proviene da TuttoAndroid.

Assalto all’estate Con il nuovo singolo di Elya Zambolin : testo di Una ragazza così : Il nuovo singolo di Elya Zambolin arriva in radio a partire dal 29 giugno. Il titolo scelto è Una ragazza così, con il quale l'artista veneto ha deciso di anticipare il rilascio del primo disco da solista del giovane cantautore e vincitore di una borsa di studio finanziata da SIAE. Il brano rappresenta uno spaccato delle relazioni umane, con una forte contrapposizione tra quelle reali e quelle legate al mondo virtuale, spesso confuso con la ...

Estate 2018 : record di 219 milioni di presenze quest’anno - seCondo Confesercenti : Ci siamo. La stagione più attesa dell’anno è arrivata e con l’Estate sono milioni le persone da tutto il mondo che hanno già deciso dove trascorrere un periodo di relax per staccare dal lavoro e dagli impegni quotidiani. L’Estate è un periodo molto atteso da chi attende di partire per una meritata vacanza, ma al tempo stesso è la stagione più importante per tutti quei lavoratori e aziende che vivono di turismo, soprattutto in ...

Inizia Con l’estate la corsa al tormentone estivo : chi la spunterà? : Oggi, 21 Giugno, giorno di solstizio, è ufficialmente Iniziata l’estate. E, come ogni anno, parte il toto-tormentone: si tratta del brano musicale che più di tutti rappresenta la bella stagione dell’anno in corso. Lo scorso anno diversi sono stati i pezzi, italiani e internazionali, che hanno accompagnato l’estate musicale italiana, e anche questa stagione musicale estiva 2018 promette scintille. Tre sono al momento i brani “in vantaggio” ...

Wind Summer Festival - Con Ilary Blasi inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

L’arrivo dell’estate è più bello Con Terranova Summer Collection [GALLERY] : Terranova celebra L’arrivo dell’estate Terranova Summer Collection un viaggio pop tra Ibiza e tropical beach Parte da Ibiza il viaggio estivo di Terranova. Attraversa mari e spiagge scaldate dal sole del Mediterraneo, per fermarsi sulle onde e le note festose delle Baleari. Sono pop le vacanze del brand, tutte focalizzate sui mood della stagione più amata, la sua energia e il desiderio di viverla in pieno. Dalle stampe tropical agli slogan ...

Leggere è più bello Con 'Letture d'Estate lungo il fiume e tra gli alberi' : ... a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo Roscia e degli autori de La scienza coatta. Per i piccoli visitatori invece è stato pensato u no spazio ...

Il primo giorno d’estate celebrato Con il video di Red Bull Dance. Protagonista Neguin - star del breaking - tra fuoco e fiamme : Oggi nel primo giorno d’estate, Red Bull Dance celebra la stagione più bella con un video propiziatorio per raccontare, attraverso la commistione di generi di danza differenti, tutta l’energia e il calore che si sprigiona a partire dal giorno del Solstizio. Ed è proprio una “ruota” di fuoco il set scelto per “Estate”, secondo imperdibile appuntamento de “Le 4 Stagioni”, il nuovo progetto di Red Bull Dance dove, durante l’arco di un anno, quattro ...

Salute : vivi l’estate in tutta comodità Con le lenti a Contatto afocali per presbiopia : La presbiopia è un fenomeno naturale e fisiologico che insorge intorno ai quarant’anni, causato dalla perdita di elasticità del cristallino. Questo comporta la progressiva riduzione della capacità di focalizzare gli oggetti vicini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o di stanchezza. I cosiddetti occhiali “da lettura” sono spesso accolti come soluzione semplice ed immediata ai problemi di presbiopia, eppure sono numerosissime le ...

CLAUDIA GERINI - ESTATE DA SINGLE Con DUE FIGLIE/ Torna in un ruolo da "cattiva" : "Mi piacciono di più..." : CLAUDIA GERINI, ESTATE da SINGLE con le due FIGLIE Rosa e Linda, "Il Festival di Sanremo? Se me lo proponessero sarei pronta!”, ecco le dichiarazioni sugli impegni TV.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:08:00 GMT)