Con l' auto in un canale | morta una ventenne | grave l' amica al volante

Napoli - precipitati Con l'auto a Posillipo : le Condizioni dei 4 ragazzi feriti : I soccorsi sanitari, sono scattati poco dopo le 6 del mattino, orario in cui l'automobile con a bordo i quattro ragazzi è precipitata all'altezza del civico 296 in via Posillipo. Sul posto sono ...

Auto Con 4 ragazzi vola giù per 21 metri : ANSA, - NAPOLI, 23 GIU - Incidente a via Posillipo a Napoli: un'Auto, con a bordo 4 giovani, è precipitata per 21 metri: nessuna vittima ma due sono in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione l'...

In attesa di autorizzazione al largo di Pozzallo la nave danese Alexander Maersk Con 110 migranti : Le critiche della Cei "A volte si ha la sensazione che i migranti siano un tema di 'distrazione di massa' rispetto ad altri problemi dell'Italia, dell'Europa e del mondo occidentale. Siamo così ...

Incidente choc : l’auto prende fuoco nello schianto. Ci sono morti e feriti. Le immagini drammatiche sConvolgono tutti : Le strade italiane continuano a confermarsi uno scenario di incidenti, sangue e tragedie. Un altro giovane è morto in uno scontro violentissimo ed è morto in un modo indescrivibile: bruciato nella sua auto. La persona che era con lui è stata strappata dalle fiamme da alcuni passanti. Il fatto è avvenuto a Turate, nella provincia di Como. Secondo le prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sarebbero scontrati in via Como, una ...

Firenze. Entra sui binari Con l’auto e li percorre da piazza Adua a viale Strozzi : Un settantenne ha transitato fino a viale Strozzi sui binari della tramvia nonostante gli avvisi della Polizia Municipale. Alla fine

Albero si abbatte sulla strada e investe un'auto : Conducente miracolata : Un Albero è caduto oggi a mezzogiorno sulla sede stradale di via Ciarandis , a Udine. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo una Mercedes Classe A che fortunatamente e' stata colpita soamente ...

Violento sContro tra auto a Blessano : ferite 4 persone : Forse una mancata precedenza all'origine del Violento incidente stradale avvenuto alle 19.30 a Blessano di Basiliano, all'incrocio tra via Pantianicco con viale Carnia. Il sinistro, al vaglio della P ...

Aree sosta tir e problemi di viabilità - Confartigianato Trasporti inContra l'Autorità portuale : Una delegazione di Confartigianato Trasporti, guidata dal segretario Gilberto Gasparoni e composta dai rappresentanti dei consorzi di autoTrasporti, Ats, Caf, Consar e dalla ditta Tiberi Trasporti ...

Auto elettriche - in Italia non Conviene : lo dice il rapporto LeasePlan 2018 : In Italia non è ancora conveniente acquistare un’Auto elettrica. Proprio quando le statistiche riferiscono di una sempre maggiore diffusione delle Auto elettriche, i cui costi continuano ad abbassarsi avvicinandosi a quelle alimentate a benzina o diesel, giunge per gli Automobilisti Italiani la doccia fredda dell’annuale rapporto di LeasePlan. Il colosso olandese del noleggio a lungo termine ha analizzato i costi per il possesso dell’Auto in 21 ...

Torna "Parole ubikate in mare".20 serate Con 28 autori in 3 Comuni : Savona Celle Ligure e Albissola Marina : Torna "Parole ubikate in mare", il più importante festival letterario estivo della Liguria con le grandi personalità del mondo della cultura, della società, della giustizia, del giornalismo italiano. ...

Il Settore Automotive dell'Italia prosegue la serie di quattro ribassi Consecutivi : Teleborsa, - Calo per il comparto italiano auto e ricambi che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'indice europeo del Settore auto e ricambi. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ...

Il Settore Automotive dell'Italia prosegue la serie di quattro ribassi Consecutivi : Calo per il comparto italiano auto e ricambi che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice europeo del Settore auto e ricambi . Il FTSE Italia Automobiles & Parts scivola a ...

Scattano i dazi europei Contro gli Usa : dai Levi's al bourbon. Trump minaccia le auto : ... ipotizzare un balzello sulle auto imposto dagli Usa al 25% , dal 2,5% attuale, mentre i dazi europei sono al 10%, vorrebbe dire un colpo fino a 20 miliardi di dollari per l'economia tedesca. Nel ...

DAZI USA - AL VIA ConTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - FCA crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)