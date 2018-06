COMPRA UNA FERRARI E SI SCHIANTA ALL' USCITA DAL CONCESSIONARIO Video incidente | c' è solo

Nugo - una sola app per COMPRAre i biglietti di treni - bus e mezzi pubblici : Un’app per la mobilità condivisa, che al grido promozionale di #goditiilviaggio punta a gestire treni, metropolitane, autobus, traghetti, taxi, car e bike sharing. Ferrovie dello Stato presenta Nugo, una nuova applicazione mobile pensata per semplificare l’organizzazione dei propri spostamenti, che al momento dà la possibilità di acquistare i biglietti di 50 vettori di viaggio e di consultare le informazioni relative a orari e corse ...

Firenze : aghi in una mozzarella COMPRAta all’Esselunga. Scatta il sequestro : Due aghi sono stati trovati da una studentessa di 23 anni di Firenze. Il lotto interessato riguarda 3mila 840 mozzarelle, prodotte dalla Mukki. Di queste 600 erano state distribuite alla catena Esselunga e sono state già ritirate dal commercio,Continua a leggere

COMPRAre l'usato online - ora c'è una guida : Un giro di affari pari a 19 miliardi di euro di cui ben 7 attraverso le piattaforme online, un mercato che oggi riguarda quasi 1 italiano maggiorenne su 2 e che risulta in costante crescita. Stiamo parlando della compravendita dell'usato che oggi, complice anche la crisi economica, rappresenta oltre 1 punto di Pil italiano.Di pari passo, naturalmente, crescono purtroppo truffe e raggiri on line che colpiscono tutti, non solo gli anziani. Nasce ...

Melegatti - una speranza dopo il fallimento : un imprenditore vuole COMPRAre l'azienda : La Melegatti, storica azienda veronese, potrebbe diventare bresciana: l'imprenditore Franco Ghirardini, patron dell'omonimo gruppo che ha sede...

Rimini - COMPRA UNA Rolls Royce da 650mila euro - poi la brutta sorpresa. La storia di questo imprenditore ha fatto subito il giro del web : Non tutti possono permettersi di comprare una Rolls Royce da 650mila euro, una delle auto più belle e cosote sul mercato. E non tutti possono anche permettersi di pagarla in contanti al venditore… Eppure quei pochi che ci riescono ci sono, e pensate, uno di questi, il protagonista di questa storia, ha fatto l’acquisto proprio in Italia. Ha avviato la trattativa, ha aperto il “portafogli” e ha pagato la macchina in ...

Brescia - misterioso benefattore COMPRA UNA lapide nuova per Hina uccisa nel 2006 : La ragazza pakistana era stata sgozzata 12 anni fa dal padre perchè ritenuta troppo occidentale. La tomba era da tempo abbandonata e malconcia

COMPRA "Gratta e Vinci" da 10 euro vince 2 milioni : è caccia al fortunato : Gratta e Vinci "da sballo" a Gonnesa, provincia del Sud Sardegna. Un anonimo fortunato ha vinto ben due milioni di euro con il Gratta e Vinci del Mega Miliardario. Gratta e vince 2 milioni in Sardegna...

Comunali - a Qualiano (Napoli) COMPRAvendita di voti per 30 euro o per un buono per tre colazioni : 9 denunciati : Un compenso dai 30 ai 50 euro per “conquistare” voti. Per questo 7 persone sono state denunciate a Qualiano, in provincia di Napoli, dove sono in corso le elezioni amministrative. I carabinieri contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro o utilità varie per conseguire vantaggi elettorali. Tutte le persone denunciate sono residenti in case popolari nel Comune alle porte di Napoli. Tra gli ...

COMPRAvendite di immobili - ingegneri e notai al fianco del cittadino per una maggiore tutela : La stipula è avvenuta a margine del convegno 'Ars Notaria, scienza e prassi alla luce delle recenti attività normative'. Alla firma dell'atto erano presenti il presidente dell'Ordine degli ingegneri ...

C'è il cadavere di una donna ai Navigli. Forse voleva COMPRAre il tempo - ma non si può : Pare, secondo la cronaca, che il suicidio sia l'ipotesi più accreditata. Pare.., ma comunque sia è l'orrore di una morte che si è consumata in solitudine, è Forse l'abbandono ad un gesto senza ...

COMPRA UNA pagina per protesta contro l’Italexit : «Io - assunto da Paolo Savona» : «Ho dei nipoti argentini. Dopo il default del loro Paese nel 2001, se ne andarono a New York. Una volta presero un taxi, ma dopo pochi metri vennero fatti scendere: il tassista aveva investito i suoi risparmi in Bond argentini, perdendo tutti i suoi soldi. Non voleva avere a bordo gente che non onorava i propri debiti. Ecco, io non voglio che un giorno i miei figli subiscano lo stesso trattamento». È nato sulla base di un ricordo, uno dei più ...

Chi è il Lupo che COMPRA UNA pagina di Repubblica per contestare Salvini e Di Maio su Savona : Un ricco che si spende per i poveri. O, meglio, che spende una cifra imprecisata per comprare una pagina di Repubblica per chiedere conto a Matteo Salvini e Luigi Di Maio della loro ostinazione sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia di un eventuale esecutivo di M5s e Lega. Lupo Rattazzi, rampollo della famiglia Agnelli, nato in Svizzera da Susanna e Urbano, educato tra la Columbia e Harvard, abituato a volare ...