Compagnia messicana | voli gratis a bimbi

(Di sabato 23 giugno 2018) ANSA, - NEW YORK, 22 GIU - LaaereaVolaris offreper riunire le famiglie di immigrati separate dalla politica di 'tolleranza zero' di Donald Trump. "Ci fa male vedere questi bambini senza i loro genitori ed è la nostra missione riunirli", afferma Volaris in una nota, sottolineando che lavorerà con le ...